Météo: aura-t-on de la neige à Noël en 2022?

Bonne nouvelle: on aura probablement de la neige à Noël cette année!

Selon les prévisions météorologiques, les températures devraient être suffisamment basses au mois de décembre pour assurer le gel du sol et l'accumulation de la neige.

«La semaine prochaine [la semaine du 5 décembre, NDLR], on va tomber sous des valeurs de congélation pour au moins deux à trois semaines. Avec ça, on va favoriser de l'air plus froid et un sol qui sera gelé, avec la capacité de garder la neige», explique le météorologue Gilles Brien.

Bien sûr, ça peut varier selon les régions du Québec.

«Les régions à l’est de Québec, c’est pas mal certain. Au nord du lac Saint-Jean, c’est garanti... c’est une probabilité de 90% par année. Montréal, toutefois, c’est 75% traditionnellement, la chance d’avoir un Noël blanc. De plus en plus, c’est plutôt vert ou brun, mais cette année avec l’air froid qui s’amène dans les prochains jours [ça s’annonce bien]», a-t-il dit.

Dans l'immédiat, on peut toutefois s'attendre à quelques jours de pluie avant qu'il commence à faire froid.

