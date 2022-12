Un code promo «POLY» pour des rabais sur du matériel proarmes

Partager







La Coalition canadienne pour les droits des armes a récemment créé un code promotionnel «POLY» pour promouvoir l’achat de marchandises sur son site web.

Dans la boutique du site de la Coalition, on retrouve des chandails, des tasses ou encore des sacs portant le logo de l'organisation et des slogans comme «Firearms rights are human rights» ou «Firearms rights are women's rights».

L'organisation PolySeSouvient, qui veille à ce que la fusillade qui a coûté la vie à 14 femmes à Montréal en 1989 ne soit jamais oubliée, a fait le 20 novembre dernier un tweet critiquant la marchandise de la Coalition.

La vice-présidente des relations publiques de la Coalition, Tracey Wilson, a répondu ainsi: «Économisez 10% avec le code promotionnel POLY».

En commentaires, les réactions étaient très partagées. «Vous croyez que le massacre de Poly est quelque chose dont on devrait se moquer? Ce manque de respect pour les victimes et leurs familles est dégoûtant. Tout le monde qui endosse un tel message devrait avoir honte», a notamment écrit un internaute.

D'autres ont cependant réagi en disant trouver la publication très drôle et en «remerciant» PolySeSouvient pour le rabais.

Le tweet est ressorti dans les médias dans les derniers jours, après que le gardien du Canadien de Montréal Carey Price ait fait une publication Instagram en soutien à la Coalition.

«Nous voyons dans cette instrumentalisation d'un événement tragique non seulement une provocation de très mauvais goût, mais avant tout une insulte à la mémoire des victimes, envers les personnes blessées, leurs familles et la communauté de Polytechnique toute entière», a indiqué Polytechnique Montréal vendredi soir.

Le tout survient quelques jours seulement avant la commémoration de la tuerie, qui se tient chaque année le 6 décembre.

