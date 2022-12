Un impressionnant duplex patrimonial à vendre pour 1 549 000$ sur le Plateau

Partager







Cette magnifique propriété située au cœur du Plateau Mont-Royal en est une d’exception. Le bâtiment construit en 1885 a reçu deux prix patrimoniaux ce qui en fait une propriété au cachet unique.

À l’intérieur, on retrouve deux espaces. Un 10 et demi ainsi qu’un logement 5 et demi. Les futurs propriétaires pourraient même recevoir un revenu allant jusqu’à 79 000$ par année pour la location du logement.

Dans la propriété principale, on retrouve un espace rénové en partie afin de garder le cachet historique de la bâtisse. On y retrouve donc un fabuleux foyer au gaz et plusieurs espaces aménagés chaleureusement.

La salle à manger se trouve dans une jolie pièce à cloisons vitrées, ce qui crée une belle intimité.

La cuisine propose un design unique. On y retrouve un comptoir-lunch, ainsi qu’un coin café au fond de la pièce. Un espace pratique qui permet de cuisiner facilement en groupe. Les comptoirs sont en quartz et on peut profiter d’une cuisinière à gaz.

Les différentes chambres à coucher ont chacune leur design et leur confort inégalé.

Les propriétaires pourront également profiter d’une belle grande cour clôturée avec un espace jardin.

C’est Orly Benchetrit et Brigitte I. Burdman de Engel & Volkers qui s’occupent de la vente de cette magnifique propriété. Cette dernière est affichée au coût de 1 549 000$.

