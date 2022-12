Fatigué de faire des cadeaux? Vous n’êtes pas seul

Partager







Qu’est-ce que vous préférez du temps des Fêtes? Si on pose cette question à un enfant, il y a fort à parier qu’il vous parlera des cadeaux. Pour les adultes, cependant, les cadeaux de Noël peuvent devenir une source de stress et de frustration. C’est pourquoi certains ont décidé de tout simplement faire une croix sur la tradition.

Cela fait maintenant une quinzaine d’années qu’à Noël, Benoît et ses proches ne se font plus de cadeaux. « Je ne peux pas dire à quel point ça enlève une pression et ça rend les fêtes plus faciles et agréables », déclare-t-il. L’idée est venue de ses beaux-parents. « Ils ont fait le tour de la famille et tout le monde a dit oui. »

Plutôt que d’investir dans des cadeaux, la famille utilise cet argent pour s’offrir un gros repas de Noël. Seuls les enfants continuent d’en recevoir. « Ça m’a fait réaliser que c’était ridicule de s’acheter des cadeaux entre adultes juste par principe. Quand j’ai besoin de quelque chose, je me l’achète. Pas besoin d’attendre à Noël pour ça », affirme Benoît.

Faire des cadeaux à l’année

« Depuis qu’on [moi et mon frère] ne croit plus au père Noël, on a arrêté graduellement de se faire des cadeaux dans la famille », raconte Flo.



Iel préfère maintenant faire des cadeaux à ses proches au moment où ils ont besoin de quelque chose plutôt que d’attendre aux fêtes de fin d’année : « Je trouve ça aussi un peu bête de faire un cadeau pour un cadeau, autant offrir quelque chose qui plait ou qui soit utile. Si je vois quelque chose qui me fait penser à quelqu’un que j’aime, je lui donne, peu importe le moment. »

Cette décision a été bien reçue dans sa famille et chez ses amis, mais moins dans sa belle-famille de l’époque. « On me faisait des remarques à propos du fait que je ne faisais pas assez d’effort pour trouver des cadeaux pour la famille de mon ex. Je ne connaissais pas bien leurs goûts, donc je finissais par devoir leur offrir des trucs vraiment génériques qui allaient finir dans un placard quelque part », avoue Flo.

« Je suis contente de ne rien recevoir à Noël »

Avouer à ses proches qu’on n’a plus envie de donner de cadeaux ni d’en recevoir n’est pas toujours chose facile. Pour Audrey, le temps n’est pas encore venu d’en toucher un mot à sa famille. « Noël est vraiment une fête importante pour mes parents. On décore beaucoup, on cuisine mille et une recettes et on se donne des cadeaux. Je n’ai pas encore commencé à chercher des cadeaux et je n’en ai pas envie. C’est comme une obligation », confie-t-elle.

Trouver des cadeaux pour la famille et les amis est devenu épuisant pour elle. « Le temps des Fêtes était devenu une source de stress, à cause de la course aux cadeaux. Je ne savais même plus ce que je voulais recevoir moi-même. Je ne voulais plus donner ou recevoir des trucs inutiles, donc j’ai commencé à moins faire de cadeaux », explique Audrey.

L’idée de devoir trouver des cadeaux la stresse à un point qu’elle n’a pas envie de l’imposer aux autres non plus, dit-elle : « Je suis contente de ne rien recevoir à Noël. En vieillissant, mes besoins deviennent trop spécifiques et j’ai déjà trop d’objets. »

La hausse du coût de la vie pèse aussi dans sa décision de réduire le nombre de cadeaux : « C’est trop cher, ça n’a aucun sens quand on est précaire financièrement. »

Elle espère pouvoir partager ce qu’elle ressent avec sa famille, mais sans doute pas cette année, avoue Audrey : « Le 22 ou le 23, je vais me sentir coupable et je vais acheter quelque chose à la dernière minute, mais seulement pour ma famille proche. »

