Gaspillage alimentaire : on a essayé l’application Too Good To Go et on est restés sur notre faim

Toutes les occasions sont bonnes pour faire des économies tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. C’est ce que l’équipe de 24 heures s’est dit en tombant sur l’application Too Good To Go, sur laquelle des commerçants vendent des paniers surprises au tiers du prix des aliments pour liquider leurs invendus. On a fait le test pour se faire une tête et le résultat nous laisse... mi-figue mi-raisin.

ANNE-SOPHIE ROY, cheffe de la marque Porte-monnaie

J’étais bien excitée à l’idée de m’inscrire à l’application et de réserver un panier surprise. Je l’avoue, le mot « surprise » a longtemps guidé mon caractère de consommatrice impulsive. On n’a qu’à penser aux œufs en chocolat Kinder Surprise ou même les sacs à surprise chez Ardène.

Cette fois-ci, le panier surprise sert plutôt à réduire le gaspillage alimentaire, une cause tout à fait louable. Chaque année, un Montréalais gaspille en moyenne 365 kg de nourriture. Si mon geste peut aider à sauver quelques aliments encore parfaitement comestibles à une fraction du prix, pourquoi pas?

Le hic, c’est que j’habite à Québec. Dans mon « village », les commerçants inscrits à l’application Too Good To Go sont peu nombreux, pour ne pas dire, quasi inexistants. Il m’aura fallu une semaine et demie avant de trouver une offre à moins de 5 minutes en voiture de la maison.

Anne-Sophie Roy

Cette interminable attente m’aura finalement permis de mettre le grappin sur un panier au coût de 5,99$ dans un commerce d’alimentation keto du coin. Le sac comprenait une poudre de baie biologique, une crème pour le corps au café et une barre protéinée.

Inutile de dire que j’en ai eu pour mon argent : la poudre de baie se vend normalement à 19,99$, la crème, une dizaine de dollars et la barre, environ 2,75$. J’aurai réalisé une économie de 26,75$, soit 81%!

La propriétaire de la petite épicerie m’a confié offrir un seul sac surprise par semaine, à défaut de ne pas avoir davantage de surplus à écouler. « Quand j’ai beaucoup d’ingrédients sous la main, comme de la farine par exemple, je préfère faire un lot de crêpes et aller les donner à des organismes pour personnes itinérantes. » Une si belle manière d’utiliser ses invendus, me dis-je.

Cela étant dit, aurais-je été portée à aller acheter de la poudre de baie, une crème pour le corps au café et une barre protéinée dans un autre contexte? Non. Serai-je portée à retenter l’expérience si un commerce près de chez moi a une offre alléchante? Absolument.

ANDREA LUBECK, cheffe de la marque Urgence climat

J’habite Hochelaga-Maisonneuve et l’offre de paniers et paniers surprises sur Too Good To Go est composée majoritairement de restaurants ou de boulangeries, la plupart à une grande distance de chez moi. Peu d’épiceries ou de fruiteries dans mon coin y proposent leurs produits.

Mais pour le bien de ce banc d’essai, j’ai choisi un sac surprise de l’épicerie Gariépy Fins Gourmets, située à 5 km de chez moi dans le Vieux-Rosemont, curieuse de voir quels produits frais s’y retrouveraient.

À noter que j’ai le privilège de posséder une voiture, ce qui m’a permis d’aller plus loin que ce qui serait raisonnable de parcourir à pied ou en transport en commun. Plusieurs résidents plus défavorisés de mon quartier, à qui l’application peut réellement bénéficier, n’ont pas nécessairement cet avantage.

Arrivée là, tout s’est déroulé rondement. La propriétaire de l’épicerie m’a confirmé que les paniers sont très populaires et qu’il lui était donc possible d’écouler ses invendus ainsi. « J’offre des produits faits maisons et des plats préparés de la veille, ce que les gens apprécient », m’a-t-elle confié.

Andrea Lubeck

C’est bien ce que j’ai reçu dans mon sac surprise: deux sandwichs, l’un aux œufs et l’autre au jambon, deux plats préparés de saucisse nappée de sauce accompagnée de purée de pomme de terre, un muffin aux bleuets, quatre pommes de terre un peu molles et un pamplemousse écorché.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que j’en ai eu pour mon argent: j’ai payé 7,99$ pour des denrées dont la valeur est d’environ 32$.

Le hic, c’est que je suis végane. Même si je l’ai bien indiqué dans mes préférences, je n'ai pas pu manger la majorité des aliments reçus. Ne vous en faites pas, aucun aliment n’a fini à la poubelle.

Au final, je suis un peu déçue du maigre choix de produits frais et végé-friendly disponibles sur l’application, mais je reconnais que le principe derrière Too Good To Go est louable. Si seulement plus d’épiceries y proposaient leurs invendus, ce serait une réelle solution à la hausse des prix des aliments et au gaspillage alimentaire. Espérons que plus de commerces adhèrent au mouvement!

THOMAS DALLAIRE-BOUDREAULT, producteur de contenus

L’application Too Good To Go n’offre, selon moi, encore que très peu de choix d’épiceries à Montréal.

Par chance, j’ai pu tomber sur une offre de panier surprise dans une épicerie située à 900 mètre de chez moi à peine, une distance que je jugeais très raisonnable.

Pour 5,99$, j’ai eu droit à plusieurs aliments variés : clémentines, pommes jaunes, petites carottes, croustilles, pois mange-tout et des champignons.

Bon. C’est ici que ça se corse. La plupart des aliments étaient – sans exagérer – en fin de vie. Ayant déjà tenté l’expérience du dumpster diving dans le passé, je dois avouer que j'y ai fait des trouvailles beaucoup plus intéressantes que ce qui m’a été offert dans ce cas-ci.

Thomas Dallaire-Boudreault

Pour les cuistos, des croustades aux pommes sont encore possibles à faire, mais il faut se dépêcher! Sur une autre note, je dois admettre qu’un tel panier vaut amplement la peine pour 5,99$. À titre de comparaison, un sac de mini-carottes se détaille à lui seul à 3,49$ chez IGA! Celles qui étaient dans mon panier étaient encore tout à fait mangeables.

J’ai somme toute eu une bonne expérience, mais je constate qu’une majorité de commerces inscrits sont de petits marchés de quartier et non des grandes chaînes. Pourtant, ce sont ces dernières qui gaspillent le plus!

ANNE-LOVELY ÉTIENNE, productrice de contenus

D’abord, je dois souligner que l’application est très facile d’utilisation. Cela ne m’a pris que 5 minutes pour activer mon profil. En revanche, il m’a fallu trois jours avant de mettre la main sur un sac surprise disponible chez un commerçant près de chez moi.

Constat : il manque de commerçants participants.

J’ai finalement trouvé une boulangerie qui offrait un panier surprise composé de pains, de croissants au fromage et de baklava pour 5,99$ au lieu de 18$.

Anne-Lovely Étienne

La propriétaire m’a révélé qu’il n’y avait pas beaucoup d’utilisateurs ce jour-là et elle a doublé ma portion! On m’a donc offert une boîte de huit produits divers de boulangerie et une boîte de huit morceaux de baklava.

Les produits n’étaient évidemment pas aussi frais, mais tout de même dans un état satisfaisant. J’en ai eu plus pour mon argent, tout en contribuant au combat contre le gaspillage alimentaire!

