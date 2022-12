L'actrice Kirstie Alley est décédée à 71 ans

Partager







L’actrice américaine Kirstie Alley, connue pour son rôle dans la série Cheers, est décédée aujourd’hui à l’âge de 71 ans.

Elle a personnifié Rebecca Howe, durant 147 épisodes, dans la populaire comédie de situation Cheers, entre 1987 et 1993. L’actrice originaire de Wichita au Kansas, avait remporté un trophée Emmy et un Golden Globe en 1991 pour ce rôle.

Kirstie Alley est décédée des suites d’un cancer identifié récemment. Ses enfants True et Lillie Parker ont émis un communiqué pour annoncer la mort de leur mère.

Adriana M. Barraza/WENN.com

«Elle était entourée de sa famille proche et elle s’est battue avec une grande force. Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère incroyable. La passion de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, et sa joie éternelle de créer, nous inspirent à vivre pleinement comme elle l’a fait», peut-on lire dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

Kirstie Alley était aussi connue pour son rôle de Veronica «Ronnie» Chase dans la comédie de situation Veronica’s Closet, diffusée entre 1997 et 2000.

On l’a vu aussi au cinéma dans les films Star Trek II: The Wrath of Khan, Shoot to Kill, Look Who’s Talking, Village of the Damned et Les deux font la paire.

En 2012, elle avait participé à la 12e saison de l’émission Dancing With the Stars, où elle avait terminé au deuxième rang et à la septième saison de The Masked Singer.

