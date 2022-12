«Le mois de décembre sera difficile», avertit le Dr Boileau

Partager







La grippe, qui remplace le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les enfants à titre de principale maladie infectieuse en circulation, fera en sorte que le mois de décembre sera difficile dans les hôpitaux pédiatriques, a averti le Dr Luc Boileau lundi.

«On sait que le mois de décembre sera difficile pour l’influenza. [...] II faut s’attendre à un plus grand nombre de cas et d’hospitalisations», a annoncé le directeur de Santé publique du Québec en faisant le point sur la crise des virus respiratoires qui fait déborder les hôpitaux, particulièrement pédiatriques.

La COVID-19 est elle aussi en progression grâce à de nouveau variant, promettant aussi de complexifier la vie du personnel œuvrant dans le milieu de la santé.

Seul point positif, le nombre d’infections au VRS a finalement commencé à reculer dans la province.

«La circulation de ce virus-là aurait rassemblement atteint son pic récemment et on est clairement en diminution. Ça ne paraît pas encore dans les centres pédiatriques, mais tous reconnaissent qu’il y a beaucoup moins de cas», a exposé le spécialiste.

Vaccins et masques

Le Dr Boileau a aussi réitéré son appel à la vaccination, non seulement contre la COVID-19, mais aussi contre la grippe. Rappelons que le vaccin contre l’influenza est désormais gratuit pour tous les Québécois, et non plus seulement pour les groupes plus vulnérables.

«Il est encore temps de se faire vacciner. [...] C’est simple, c’est gratuit, il n’y a pas de risque. On devrait en profiter», a-t-il imploré.

Le port du masque, pour sa part, demeure facultatif, mais chaudement recommandé, particulièrement dans les milieux clos.

«Ce n’est pas juste une question de COVID, mais aussi de grippe. C’est une question de civisme, pour vous permettre d’éviter de l’attraper, mais aussi de le donner aux autres», a appelé le directeur de Santé publique.

