Logement : et si la solution se trouvait hors du marché?

Dans le contexte social et économique actuel, il n’est pas toujours facile d’être jeune. C’est encore plus vrai en pleine crise du logement.

C’est de cet enjeu qu'il a été question à la mi-novembre dans le cadre de la tournée «Desjardins à la rencontre de la jeunesse d’affaires», qui a réuni le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, et des experts du monde des affaires. Au cours de cette rencontre, plusieurs intervenants de la région ont discuté de ce défi auquel est confrontée la génération montante.

Présents à cette table ronde, Gabriel Fournier-Fillion, co-fondateur de l’Unité de travail pour l’implantation du logement étudiant (UTILE), Sandra Turgeon, directrice générale de la confédération des coopératives d’habitation du Québec et Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins. Tous s’entendent pour dire que la crise du logement est un enjeu de société qui doit être pris au sérieux, sans quoi les inégalités risquent de se creuser à travers toute la province.

On risque la «fracture générationnelle»

Le portrait de la crise du logement est inquiétant, surtout lorsqu’on se penche sur la difficulté des jeunes à accéder à la propriété, mais aussi à un logement abordable sur le marché locatif.

«Malgré la baisse des prix des propriétés et des taux hypothécaires attendus d’ici la fin de l’année, les jeunes demeurent les plus touchés par la crise immobilière», a déclaré Guy Cormier dans son allocution d’ouverture.

Le taux d’inoccupation des logements locatifs demeure très bas dans les villes, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, où il se maintient respectivement à 0,5% et 0,7%.

La rareté des logements fait augmenter le prix des loyers et entrave l’épargne chez les locataires, explique le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins : «Une partie importante des moins de 35 ans sont locataires. C’est devenu très difficile pour eux d’épargner pour la mise de fonds sur une maison.»

La propriété est si inaccessible aux plus jeunes qu’on risque une «fracture générationnelle», s’inquiète Guy Cormier. Gabriel Fournier-Fillion abonde en ce sens: «Le marché instable est comme un casino. Si on est né 20 ans plus tôt ou plus tard, on aura accès à la propriété ou non. On ne peut pas accepter dans notre société que le capital des personnes soit basé sur la chance.»

Penser le logement hors marché

«La pression que subit le marché du logement nous montre qu’il faut penser au-delà des logements construits par des promoteurs privés avec un financement traditionnel. Il nous faut une solution de rechange», affirme Hélène Bégin.

Une des options, c’est le logement hors marché, comme les logements à loyer modique, sociaux ou les coopératives d’habitation dont les prix augmentent plus lentement et de manière plus stable que ceux du marché privé.

«Plus on développe des logements hors marché, plus on s’assure qu’à la prochaine crise, ces logements seront toujours là et beaucoup plus abordables», suggère Sandra Turgeon. Ce genre de logements peu chers et bien entretenus peut aussi stabiliser indirectement le marché privé à long terme en créant de la compétition.

«Si les propriétaires augmentent trop les loyers et offrent des logements en mauvais état, ils vont perdre leur locataire au profit du logement hors marché», explique Gabriel Fournier-Fillion.

Si on veut augmenter la densification des villes, le logement hors marché est une option intéressante, surtout pour des raisons environnementales. «Même en région, c’est possible de densifier. Il suffirait de construire des deuxièmes étages au-dessus des résidences, mais aussi des commerces. Ça pourrait même se faire avec des centres commerciaux», conclut Hélène Bégin.

Réalisée en partenariat avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), la tournée «Desjardins à la rencontre de la jeunesse d’affaires» est une occasion unique d’échanger avec de jeunes leaders de partout au Québec sur les questions d’ordre socioéconomique qui font présentement les manchettes.