The Last of Us: une nouvelle bande-annonce riche en action et en émotions[VIDÉO]

Dimanche après-midi, HBO a offert un gros aperçu de l’adaptation de The Last of Us avec une nouvelle bande-annonce riche en émotions, en action et en nouvelles informations.

En plus de mettre en lumière de nombreux personnages et détails sur l’intrigue, HBO a également dévoilé un aperçu terrifiant d'un Bloater, un ennemi de taille dans le jeu, à la toute fin de la vidéo.

Bande-annonce - The Last of Us

On retrouve donc Ellie, une survivante d’une attaque qui ne s'est pas transformée en monstre lorsqu'elle a été infectée et qui détiendrait peut-être la clé pour sauver l’humanité, confiée à Joel Miller, qui est chargé de l’emmener à travers le pays pour aider à trouver un remède.

Le voyage vers l’ouest du pays ne risque pas d’être facile, et l’apparition du Bloater laisse entendre que ce périple sera jonché d’embuches.

Créée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann de Naughty God, la série met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles de Joel et Ellie.

The Last of Us débutera dès le 15 janvier 2023.

