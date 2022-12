Timothée Chalamet dévoile une photo du tournage du très attendu «Dune 2»

Partager







Après Zendaya, c’est au tour de Timothée Chalamet de partager avec ses fans une photo du tournage de Dune 2.

• À lire aussi: Denis Villeneuve a tourné Dune avec sa veste de l’UQÀM sur le dos

• À lire aussi: Zendaya n'apparait que 10 minutes dans Dune et les internautes sont fâchés

L’acteur de 26 ans a en effet publié cette fin de semaine sur son compte Instagram un cliché de lui, pris de dos, dans son costume du personnage de Paul Atréides. En arrière-plan, on peut voir le décor désertique de la planète Arrakis, où sera campée la majeure partie de l’intrigue de cette suite très attendue de l’adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert.

Pour rappel, le cinéaste québécois Denis Villeneuve a amorcé le tournage de la seconde partie de son diptyque Dune l’été dernier, en Hongrie. La production s’est déplacée récemment dans les Émirats Arabes Unis pour filmer les scènes de désert.

La suite de Dune est attendue sur nos écrans le 3 novembre 2023. Sorti en octobre 2021, le premier film a généré plus de 400 M$ au box-office mondial, en plus d’avoir récolté six Oscars.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s