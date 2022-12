Viol et corruption de mineurs: le youtubeur français «Norman fait des vidéos» arrêté

Partager







La vedette française de YouTube « Norman fait des vidéos » a été placée en garde à vue lundi en lien avec des accusations de viol et de corruption de mineurs. Six présumées victimes, dont une Québécoise, ont été interrogées par la justice.

Norman Thavaud alias « Norman fait des vidéos », troisième youtubeur français le plus populaire, avec près de 12 millions d’abonnés, a été arrêté dans le cadre d’une enquête préliminaire impliquant plusieurs adolescentes et jeunes femmes qui l’accusent de viol et de corruption.

Cinq des six présumées victimes l’accusent de viol. Deux d’entre elles auraient été mineures au moment des faits, selon les informations du quotidien français Libération.

La brigade de protection des mineurs (BPM) enquête depuis plusieurs mois au sujet de ces accusations et tente de recouper les nombreux témoignages recueillis.

Une première plainte au Québec

Une plainte contre le youtubeur a d’abord été déposée au Québec à l’été 2020 par Maggie Desmarais pour «leurre d’enfant» et «exploitation sexuelle sur mineur».

Interrogée par L'Agence France-Presse, elle a confirmé être en France « pour être confrontée à Norman devant les enquêteurs ».

La jeune Québécoise l’avait d’abord dénoncé sur son compte Instagram. Elle l’accusait, captures d’écran à l’appui, de l’avoir manipulée pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel.

Elle était alors âgée de 16 ans et lui en avait 30.

L’année suivante, en 2021, elle a témoigné à visage découvert dans le cadre d’une enquête d’Urbania dans laquelle elle raconte leur relation virtuelle de neuf mois, « les demandes insistantes et de plus en plus fréquentes » et la « manipulation ».

« Petit à petit, les photos qu’on s’envoyait mutuellement étaient de plus en plus osées. C’est à partir de là que c’est devenu problématique et qu’il a été de plus en plus insistant et demandant », a-t-elle confié au média. « Il utilisait les bons mots aux bons moments. Dès que je m’éloignais, il me rattrapait au dernier moment. Quand j’étais prête à couper toute communication avec lui, il revenait à la charge. »

Maggie Desmarais affirme avoir été contactée par une trentaine de jeunes femmes qui auraient vécu une expérience semblable avec la vedette de YouTube.

#BalanceTonYoutubeur

En août 2018, le nom de Norman Thavaud était sorti dans la vague de dénonciations #BalanceTonYoutubeur, après un tweet de Squeezie (Lucas Hauchard), le youtubeur français le plus populaire. Il y dénonçait le comportement inapproprié de certains de ses collègues « qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels ».

Ces accusations n’ont mené à aucune poursuite judiciaire.

Norman a fait ses débuts en 2011 sur YouTube. Ses vidéos, selon un décompte de la plateforme, ont été vues plus de 2,7 milliards de fois. Il s’est aussi produit sur scène.

Son entourage n’était pas en mesure de réagir dans l’immédiat, selon l’AFP.

— Avec les information de l'AFP et de Libération