Voici la maison la moins chère au Québec en décembre 2022

Des sites d’annonces de propriétés à vendre ont été épluchés par 24 heures pour trouver la maison la moins chère sur le marché québécois. En date du 5 décembre 2022, c’est une propriété située dans le Nord-du-Québec qui semble le plus abordable. On vous fait le tour du proprio.

Après Saint-Camille-de-Lellis dans Chaudière-Appalaches en septembre dernier, Saint-Jean-de-Dieu dans le Bas-Saint-Laurent en octobre et Roquemaure en Abitibi-Témiscamingue en novembre dernier, c’est au tour de Matagami, en Jamésie, de se retrouver sous les feux de la rampe.

Capture d'écran, Google Maps

Située en plein cœur de la municipalité minière de quelque 1400 Matagamiens et Matagamiennes, cette résidence de 84,4 m2 construite en 1973 pourrait être à vous pour la modique somme de — attachez votre porte-monnaie ou votre chéquier – 29 000 piastres.

PHOTOS Emmanuel Druskas | Royal LePage

La résidence compte deux appartements, l’un au rez-de-chaussée, l’autre au sous-sol, pour un total de cinq modestes chambres, deux salles de bains tout à fait convenables, deux petites cuisines et deux salons à aires ouvertes.

Il pourrait s'agir d'une bonne option pour une nouvelle famille à la recherche d’un petit nid douillet à l’extérieur de la grande ville.

Une aubaine pour la région

Comme l’indique l’annonce de Royal LePage, cette propriété est « faite pour un investisseur ou une personne qui recherche de nouveaux défis ». À noter qu’elle est vendue sans garantie légale, «aux risques et périls de l'acheteur».

PHOTO Emmanuel Druskas | Royal LePage

D’ailleurs, le terrain et la maison sont évalués à 60 600$, selon le récent rôle d’évaluation foncière. Il s’agit en quelque sorte d’une aubaine de près de 48%. D’autant plus qu’une résidence en Jamésie était évaluée, en moyenne, à 161 000$ en 2022, rapporte les récentes données de l’Institut de la statistique du Québec.

Toutefois, qui dit maison à rabais dit grandes rénovations à prévoir. Toutes les pièces de la résidence ont besoin d’un peu d’amour et de peinture fraiche.

PHOTO Ville de Matagami Hôtel de ville de Matagami

Quel fruit du hasard, puisqu’une quincaillerie se situe tout près de la maison! Ça et une SAQ, un aréna municipal, un marché, des établissements scolaires primaire et secondaire et une tour d’observation pour vous donner une vue imprenable sur la région, la verdure et la rivière Bell.

