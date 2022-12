Cette couleur de mascara serait le secret pour faire ressortir les yeux brun

Partager







Les adeptes du mascara noir charbon changeront peut-être leur fusil d’épaule en voyant l’effet quasi magique de ce mascara coloré sur les cils de celle qui le porte!

En effet, sur TikTok, la tendance du mascara bourgogne se répand comme une traînée de poudre et on comprend rapidement pourquoi: cette teinte universellement flatteuse fait vibrer les yeux marron chaud et verts comme aucun autre produit sur le marché!

Deux fabricants se disputent le marché encore niché du mascara bourgogne. D’un côté, la marque de luxe Charlotte Tilbury qui offre son fameux mascara Pillow Talk Push Up Lashes dans une teinte bourgogne somptueuse.

36$, chez Sephora

Et de l’autre, L’Oréal Paris, qui propose le Voluminous Mascara également en bourgogne, dans une tranche de prix plus abordable, à seulement 7$.

7$, chez Amazon

Pour un look qui frappe, on applique un eyeliner dans les mêmes teintes afin de créer un œil monochrome à la fois éditorial, mais accessible.

Traceur Graphique Artistix Stay All Day dans la teinte Samba par Stila chez Pharmaprix - 29$

ACHETER ICI

Celles qui ont les yeux marron peuvent aussi essayer le mascara bleu qui aura aussi pour effet d’illuminer les regards qui ont des sous-tons plus froids que chauds.

7$, chez Amazon

