Disney Dreamlight Valley: comment débloquer Woody et Buzz Lightyear

Une grosse mise à jour de contenu Disney Dreamlight Valley a été déployée mardi, proposant de toutes nouvelles missions mettant en vedette deux personnages de Toy Story: Woody et Buzz l’Éclair/Lightyear.

Le jeu, conçu par le studio Gameloft, est encore en accès anticipé avant sa sortie officielle, prévue en 2023. Disney Dreamlight Valley sera gratuit dès sa sortie, mais ceux qui veulent profiter du jeu et de ses mises à jour de contenu dès maintenant peuvent essayer l’accès anticipé, qui est payant.

La mise à jour Toy Story déployée le 6 décembre vient avec son lot de nouveautés, mais pour commencer, il faut savoir comment débloquer les personnages de Woody et Buzz l’Éclair/Lightyear. Pèse sur start a conçu un petit guide facile à suivre pour débloquer les deux nouveaux personnages de Disney Dreamlight Valley!

Il faut noter que les quêtes de Woody et Buzz sont un peu entremêlées, alors il y a un seul guide pour débloquer les deux personnages. Le guide semble long, mais tout se fait très rapidement, alors n’ayez pas peur!

Comment débloquer Woody et Buzz l’Éclair / Lightyear dans Disney Dreamlight Valley

1. Trouvez la porte du Royaume de Toy Story dans le Château des Rêves. La porte se trouve au 2e étage, à droite du portail qui mène au Royaume de la Reine des neiges. Pour ouvrir la porte, il faudra payer 7000 Dreamlight.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau, Pèse sur start La porte vers le Royaume Toy Story, située au 2e étage du château.

2. Une fois dans le Royaume de Toy Story, allez parler à Buzz. Il vous demandera d’aller chercher 2 piles AA dans la pièce. Elles sont faciles à trouver; la pièce n’est pas très grande. Allez porter les piles à Buzz.

3. Buzz vous demandera ensuite de trouver 10 parties manquantes d’un circuit de course et de les ramener.

4. Continuez de parler à Buzz. Il vous demandera ensuite de trouver 5 «cactus à croissance magique» dans la pièce Toy Story. Les cactus sont un peu partout dans la chambre. Ils ont des couleurs différentes.

5. Placez les cactus à croissance magique sous le circuit de course, au sol. Les endroits où il faut placer les cactus vont briller. Une fois les cactus placés, arrosez-les et retournez parler à Buzz.

6. Buzz va vous demander de vous déplacer près d’une échelle au sol, près du mini-four. Déclenchez la séquence, et Woody va apparaître près d’une fenêtre à côté du lit.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau, Pèse sur start L'échelle qui va déclencher la séquence

7. Allez parler à Woody et à Buzz. Ils vous demanderont de trouver les 4 dessins avec des étoiles faits par Bonnie dans la pièce et les photographier. Regardez au loin et sur les murs! Il y en a 4 au total.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau, Pèse sur start Un dessin fait par Bonnie. Les étoiles sont aux coins du papier.

8. Retournez parler à Buzz, qui vous demandera de placer son «camping-car» dans votre village. Sortez de la chambre Toy Story et retournez à votre village pour placer son «camping-car». Payez 10 000 pièces à Picsou pour sa construction. Boum! Buzz est maintenant dans votre village.

9. Il manque Woody! Retournez dans le Royaume de Toy Story et allez lui parler. Il vous demandera de trouver 8 bâtonnets de glace à l’eau (aka des bâtonnets de popsicles) et 5 morceaux de cure-pipe.

10. Pour trouver les 8 bâtonnets, utilisez votre pelle sur les boules de papiers un peu partout dans la pièce. Pour trouver les 5 morceaux de cure-pipe, frappez les bonbons dans la pièce avec votre pioche. Apportez les matériaux à Woody.

11. Woody vous demandera ensuite d’aller cueillir 2 marguerites jaunes. Il faut donc quitter le Royaume Toy Story et visiter la Prairie Tranquille et cueillir 2 marguerites jaunes.

12. Avant de retourner voir Woody, allez parler à Buzz dans votre village; il vous donnera un agent adhésif dont vous avez besoin. Ensuite, retournez voir Woody dans le Royaume Toy Story.

13. Woody se déplacera au sol, près d’une petite ferme en bas du lit. Parlez-lui, et il vous demandera de trouver 5 animaux en origami dans la pièce. Apportez les animaux en origami à Woody.

14. Vous pouvez maintenant construire la maison de Woody. Retournez à votre village et trouvez l’emplacement parfait pour son «manège». La construction coûtera 10 000 pièces. Une fois le manège construit, Woody apparaîtra dans votre village.

C’est tout! Ça peut avoir l’air long, mais ça se fait très rapidement. Il y a juste beaucoup d’allers-retours!

