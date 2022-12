Elden Ring: une mise à jour gratuite ajoute les Colosseums et un mode PvP [VIDÉO]

Partager







Mardi matin, Bandai Namco et FromSoftware ont surpris la communauté avec l’annonce d’une mise à jour gratuite majeure d’Elden Ring, ouvrant l’accès aux mystérieux amphithéâtres dans l’Entre-Terre et ajoutant ainsi un mode PvP.

Dans une courte bande-annonce, FromSoftware présente les nouvelles arènes où les joueurs pourront s’adonner à l’art du combat contre d'autres joueurs.

Bande-annonce de la mise à jour 1.08 Free Colosseum - Elden Ring

En plus des duels traditionnels, il sera aussi possible de faire des combats d’invocations ainsi que des matchs PvP en équipes. Un ajout que les joueurs pourront explorer dans les Colisées de Limgrave, Caelid et Leyndell dès le 7 décembre et qui donnera une toute nouvelle dimension au multijoueur du jeu.

À la sortie du jeu en début d'année, du forage de données avait dévoilé ces fameux amphithéâtres dans lesquels il était impossible d’y entrer. Des informations à propos de ces lieux qui ressemblaient à des arènes avec des monstres à combattre avaient également été trouvées. On a donc maintenant la réponse à ces interrogations.

Les portes des Colisées de Limgrave, Caelid et Leyndell ouvriront dès le 7 décembre, lorsque la mise à jour 1.08 Free Colosseum sera déployée sur Elden Ring.

