Entre 3 et 4% : des hausses de loyer importantes sont à prévoir en 2023, préviennent des proprios

Partager







Avec l’inflation galopante et l’importante augmentation des taxes municipales, les locataires peuvent s’attendre à encaisser une hausse de loyer importante en 2023. Selon une association de propriétaires, cette hausse devrait être plus importante que l’année dernière et devrait se situer entre 3 % et 4 %.

• À lire aussi: 400$ ou 600$? Voici 4 choses à savoir sur le chèque que vous enverra la CAQ pour contrer l’inflation

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) rencontrera ses membres cette semaine pour présenter cette hypothèse, a appris en exclusivité 24 heures. C’est que les propriétaires doivent faire parvenir l’avis d’augmentation de loyer à leurs locataires entre trois et six mois avant la fin de leur bail de 12 mois, donc entre le 1er janvier et le 1er mars pour un contrat qui commence au mois de juillet.

Concrètement, pour un logement à 960 $, la hausse pourrait se chiffrer à près de 40 $ de plus par mois et bondir à 998,40$. C’est 460,80 $ de plus en dépenses liées au logement en une seule année. Pour un logement à 1945 $, une hausse de 4 % pourrait se chiffrer à 77,80$ de plus par mois pour un loyer à 2022,80 $. C’est 933,60 $ de plus par année.

• À lire aussi: Hausse du prix des aliments: 1000 $ de plus à l’épicerie pour une famille de quatre

Après le dévoilement la semaine dernière de la hausse moyenne des taxes foncières de 4,1 % à Montréal – la plus importante depuis 2011 –, la CORPIQ envisage une forte hausse des loyers pour la métropole en 2023, mais aussi pour les locataires dans les autres villes de la province.

« Avec l’inflation qui a commencé à grimper rapidement au printemps dernier et les taxes municipales, on s’attend donc à une augmentation plus importante pour 2023 », résume le directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales de la CORPIQ, Marc-André Plante pour justifier cette hausse. Ce dernier rappelle que les taxes municipales et les assurances sont des frais refilés aux locataires par l’entremise d’une augmentation de loyer.

La CORPIQ invite toutefois les propriétaires à attendre la publication de l’outil de calcul du Tribunal administratif du logement (TAL) en janvier prochain, une référence pour les propriétaires. Il permet de calculer l’augmentation du loyer en fonction de plusieurs facteurs comme les taxes et les assurances pour éviter d’avoir recours à la fixation de loyer au TAL. Ce mécanisme prévoit qu’un juge tranche sur la hausse de loyer lorsqu’il y a une mésentente entre un locataire et un propriétaire.

• À lire aussi: Comment la valeur foncière influe sur votre compte de taxes?

Une « flambée des cas de fixation de loyer »

Propriétaire de 70 logements à Laval, Montréal et Terrebonne, Robert Richard s’attend carrément à une « flambée des cas de fixation de loyer » au TAL au printemps prochain. Ce dernier envisage une hausse importante des loyers en raison de l’inflation et de la hausse des taxes municipales.

Robert Richard n’a pas encore chiffré l’augmentation qu’il compte imposer à ses locataires, car il attend la grille du TAL pour calculer avec précision. Il sait cependant que la hausse sera salée et que certains de ses locataires pourraient négocier en lui demandant d'ouvrir un dossier en fixation de loyer au Tribunal.

« Ce sera difficile d’augmenter considérablement le loyer dans le futur sans risquer de faire face à la fixation de loyer. Sans augmentation de loyer, notre immeuble ne peut pas être rentable », explique-t-il. Le système de mécanisme de fixation de loyer l’empêche de contrôler l’augmentation de loyer comme bon lui semble, déplore-t-il.

• À lire aussi: Avec l’inflation, les Québécois ont des habitudes de consommation moins écoresponsables

Une hausse de 2% en 2022

En 2022, la CORPIQ envisageait une hausse moyenne des loyers de 2% pour un logement sans charges incluses. Cette projection avait finalement concordé avec les recommandations émises par le TAL.

Cette augmentation inférieure s’explique par le fait que l’inflation n’avait pas encore frappé de plein fouet les ménages québécois, exprime M. Plante.

Ce dernier indique que, par le passé, l’augmentation pouvait parfois ne pas dépasser le 1 % au moment où l’inflation était basse et les taux d’intérêt peu élevés.

La Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) invite toutefois à la prudence, alors que certains propriétaires pourraient en profiter pour imposer une augmentation de loyer plus importante que nécessaire.

« Nous rappelons aux locataires que le pourcentage d’augmentation [des taxes foncières] n'est pas automatiquement celui de la hausse des loyers attribué par un propriétaire, indique la porte-parole de l’association, Véronique Laflamme. Nous invitons les locataires à la prudence avant d’accepter une hausse de loyer. »

La semaine dernière, Québec solidaire a invité le gouvernement du Québec à plafonner le prix des loyers en 2023 pour aider des milliers de ménages à faire face au coût de la vie. Le député solidaire de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, déplore que plusieurs propriétaires ne tiennent pas compte de l'outil de calcul du TAL pour déterminer leurs loyers, tel que rapporté par Le Soleil.

À VOIR AUSSI