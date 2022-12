Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Stranger Things couronnés aux People's Choice Awards 2022

Partager







Mardi soir a eu lieu la cérémonie de remises de prix des People’s Choice Awards et Marvel Studios a triomphé avec quatre prix remportés.

Le film de Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen, a remporté le grand prix du Film de l’année 2022.

Il ne s’agit toutefois pas du seul projet pour lequel Marvel a reçu des prix. Elizabeth Olsen est repartie les mains pleines, avec deux trophées de l’Actrice de l’année et Vedette de film d’action de l’année pour son rôle de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Chris Hemsworth a, quant à lui, reçu le prix de l’Acteur de l’année pour son interprétation dans Thor: Love and Thunder.

Parmi les autres gagnants dans les catégories de films figurent Top Gun: Maverick, The Adam Project et Don't Worry Darling, Adam Sandler et Austin Butler, qui ont remporté des prix pour leurs prestations dans Hustle et Elvis, respectivement.

Stranger Things a été le grand gagnant de la catégorie Télévision, remportant les prix pour la Série de l’année et la Série Science-Fiction/Fantaisie de l’année, tandis que Noah Schnapp est reparti avec le prix de l'Acteur télé de l'année.

Des prix en musique et culture pop ont aussi été remis au courant de la soirée. Le youtubeur MrBeast a notamment reçu le prix de la Vedette des réseaux sociaux de l’année.

Des distinctions honorifiques ont également été remises lors de l'événement. Ryan Reynolds a reçu le People's Icon Award, Lizzo est repartie avec le People's Champion Award et Shania Twain celui de Music Icon.

Les 48e People's Choice Awards ont été présentés par Kenan Thompson au Barker Hangar de Santa Monica, en Californie.

Voici la liste complète des gagnants :

Films

The Movie of 2022: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness The Comedy Movie of 2022: The Adam Project

The Adam Project The Action Movie of 2022: Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick The Drama Movie of 2022: Don't Worry Darling

Don't Worry Darling The Male Movie Star of 2022: Chris Hemsworth, Thor: Love and Thunder

Chris Hemsworth, Thor: Love and Thunder The Female Movie Star of 2022: Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness The Drama Movie Star of 2022: Austin Butler, Elvis

Austin Butler, Elvis The Comedy Movie Star of 2022: Adam Sandler, Hustle

Adam Sandler, Hustle The Action Movie Star of 2022: Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Télévision

The Show of 2022: Stranger Things

Stranger Things The Drama Show of 2022: Grey's Anatomy

Grey's Anatomy The Comedy Show of 2022: Never Have I Ever

Never Have I Ever The Reality Show of 2022: The Kardashians

The Kardashians The Competition Show of 2022: The Voice

The Voice The Male TV star of 2022: Noah Schnapp, Stranger Things

Noah Schnapp, Stranger Things The Female TV star of 2022: Ellen Pompeo, Grey's Anatomy

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy The Drama TV Star of 2022: Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit

Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit The Comedy TV Star of 2022: Selena Gomez, Only Murders in the Building

Selena Gomez, Only Murders in the Building The Daytime Talk Show of 2022: The Kelly Clarkson Show

The Kelly Clarkson Show The Night Time Talk Show of 2022: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon The Competition Contestant of 2022: Selma Blair, Dancing with the Stars

Selma Blair, Dancing with the Stars The Reality TV Star of 2022: Khloé Kardashian, The Kardashians

Khloé Kardashian, The Kardashians The Bingeworthy Show of 2022: Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story The Sci-Fi/Fantasy Show of 2022: Stranger Things

Culture pop

The Social Star of 2022: MrBeast

MrBeast The Social Celebrity of 2022: Selena Gomez

Selena Gomez The Comedy Act of 2022: Kevin Hart: Reality Check

Kevin Hart: Reality Check The Game Changer of 2022: Serena Williams

Serena Williams The Pop Podcast of 2022: Archetypes.

Musique

The Male Artist of 2022: Harry Styles

Harry Styles The Female Artist of 2022: Taylor Swift

Taylor Swift The Group of 2022: BTS

BTS The Song of 2022: About Damn Time, Lizzo

About Damn Time, Lizzo The Album of 2022: Midnights, Taylor Swift

Midnights, Taylor Swift The Country Artist of 2022: Carrie Underwood

Carrie Underwood The Latin Artist of 2022: Becky G

Becky G The New Artist of 2022: Latto

Latto The Music Video of 2022: Anti-Hero, Taylor Swift

Anti-Hero, Taylor Swift The Collaboration Song of 2022: Left And Right, Charlie Puth featuring Jungkook

Left And Right, Charlie Puth featuring Jungkook The Concert Tour of 2022: BTS Permission To Dance On Stage

