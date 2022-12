Les tendances déco 2023 selon Etsy

Partager







Etsy vient tout juste de dévoiler la liste de ses tendances pour 2023. La plateforme d’achats en ligne qui met de l’avant les artisans locaux de partout à travers le monde est un endroit clé pour trouver des objets uniques.

Que ce soit des objets mode, beauté, des trucs déco ou encore des accessoires pour des mariages, Etsy est la référence.

Voici donc les 3 tendances 2023 à surveiller selon Etsy.

1. L’indigo et le jaune nid d’abeilles; les deux couleurs de l’année

La plateforme a décidé de s’amuser en déterminant deux couleurs clés pour l’année à venir. L’indigo et je jaune nid d’abeilles se complètent à merveille. Symbole de la sagesse et de l'intuition, la couleur indigo est puissante et futuriste, tandis que le jaune nid d'abeilles a le pouvoir d'illuminer les pièces.

Quelques objets de ces couleurs à vous procurer :

2. Passion marbre

Une petite touche de marbre vient ajouter beaucoup de lumières et de volume aux espaces. En 2023, on se réapproprie cette matière différemment grâce à ses palettes différentes, sa forme surprenante et son utilité.

Quelques jolis objets en marbre à vous procurer :

3. Les formes fondantes



Plus tendance que jamais, les objets de décorations qui donnent l’impression de «fondre» sont partout. Des objets en céramique aux verres, en passant par les miroirs et les bougies sculpturales, on adore cette tendance qui nous rappelle un peu la lave en fusion.

Quelques objets «fondants» à vous procurer :

