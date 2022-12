Major Key Awards: un gala de jeux vidéo animé par VIICTIIM en direct de Twitch

Partager







Le gala «Major Key Awards» est de retour pour sa 3e édition, célébrant les meilleurs jeux vidéo de l’année.

Le partenaire Twitch Maxime Chiasson, alias VIICTIIM, organise une fois de plus les Major Key Awards, un événement qui souligne l'année entière au niveau des jeux vidéo, médias, divertissement et streaming franco-canadien.

L’événement propose des catégories un peu loufoques, comme «le jeu le plus hyped de 2023» et «le flop de l’année», en plus de mettre en lumière les créateurs Web d’ici avec des catégories comme «le streameur rétro de l’année» ou «le nouveau partenaire Twitch franco-canadien de l’année». Ah et, Pèse sur start présente la catégorie de l'événement de l'année!

«Évidemment je m'inspire grandement de ce que Geoff Keighley fait avec les Game Awards (je le suis depuis les tout premiers Video Game Awards sur Spike TV)», explique Chiasson. «Mais, j'ai une approche un peu plus axée sur la communauté, étant un créateur de contenu sur Twitch à la base», ajoute-t-il. «J'ai remarqué que personne n'avait vraiment approché ce genre de concept à l'intérieur de la communauté franco-canadienne, et j'ai donc saisi l'opportunité il y a 3 ans».

Le public peut voter par ici. En remplissant le formulaire de vote, vous entrez automatiquement dans un tirage pour une carte-cadeau de 50$ de votre choix qui sera tirée lors de la diffusion.

C’est donc un rendez-vous le 28 décembre 2022, à 20h, sur la chaîne Twitch de VIICTIIM!