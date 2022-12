Un film de ToeJam & Earl verra le jour et on se demande vraiment pourquoi

Partager







Dans une annonce que personne n’a vue venir, Amazon Studios a dévoilé être en préproduction sur une adaptation de film du jeu d’aventure de 1991 du Sega Genesis ToeJam & Earl.

Selon The Hollywood Reporter, le nouveau film sera également coproduit par Unanimous Media, un studio fondé par le joueur de la NBA Stephen Curry, et Story Kitchen. Le scénario a, quant à lui, été confié à Amos Vernon et Nunzio Randazzo, qui ont tous deux travaillé sur Hotel Transylvania et la série à venir Superfudge.

La Terre serait le paradis d'où est née la musique qui a créé la culture de la planète de ToeJam & Earl, lit-on dans la synopsis du film. «Malheureusement pour nos héros, non seulement ils s’écrasent avec leur vaisseau, mais ils découvrent que la Terre est... bien, mais pas le refuge qu'ils attendaient. Mais pour la musique – cette partie était vraie. Ainsi commence leur quête pour trouver autant de cette musique que possible dans l'espoir de sauver leur planète, et peut-être aussi la nôtre.»

Le jeu original ToeJam & Earl a été créé par Mark Voorsanger et Greg Johnson et suit deux rappeurs extraterrestres qui viennent sur Terre à la recherche d'un remède contre la maladie éradiquant le rythme, le funk et le groove de leur planète natale. Le jeu a eu droit à une nouvelle aventure en 2019, ToeJam & Earl: Back in the Groove!, créé par Greg Johnson et qui se veut un mélange de meilleures fonctionnalités du jeux sur console classiques avec de nombreuses améliorations.

En tant que tel, un film de ToeJam & Earl est un choix suprenant pour une adaptation cinématographique moderne. Cependant, l'univers coloré, les personnages, la musique et les mises en situation tordues risquent de créer un film étrange, mais intrigant.

Le projet est encore dans ses débuts, il faudra donc patienter encore avant d’avoir une date de sortie de l’adaptation d’Amazon Studios de ToeJam & Earl.

