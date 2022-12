Un Tiktokeur montréalais vend des t-shirts à l’effigie des vaches de Saint-Sévère

Partager







Un Tiktokeur montréalais a lancé une collection de vêtements et autres produits dérivés à l’effigie des désormais célèbres vaches de Saint-Sévère, en Mauricie.

Depuis le début de la saga des fameuses taures qui ont pris la fuite, Mathieu Murphy-Perron publie des vidéos éditorialistes sur son compte Tiktok. En quelques jours, ses interventions ont fait le tour du web avec le mot-clic #TeamCows.

Capture d'écran tirée d'une vidéo TikTok de Mathieu Murphy-Perron

«Je voulais partager l’histoire des vaches en cavale avec un public anglophone. Ça faisait le tour du Québec francophone, mais je me suis dit que les gens qui parlent anglais seraient surement intéressés à avoir l’histoire de nos vaches», a-t-il confié en entrevue avec l’Agence QMI.

«Je m’attendais à ce que ce soit une histoire qui pogne un peu, mais pas à la hauteur que ça a pognée. Ça a été énormément vue, énormément aimé, il y a eu énormément de commentaires. Tout le monde était emballé par ces bêtes là, tout le monde veut qu’[elles] restent en liberté pour toujours.»

Capture d'écran tirée d'une vidéo TikTok de Mathieu Murphy-Perron

Face à cet engouement-là, Mathieu Murphy-Perron a voulu «faire quelque chose pour aider la cause des animaux au Québec, notamment les animaux de ferme».Le Montréalais a ainsi ouvert une boutique en ligne avec des produits dérivés, tels que des tee-shirts avec l’inscription «Liberté», «Outlaw», ou encore «Bovine Revolution», ainsi que des macarons.

Capture d'écran tirée d'une vidéo TikTok de Mathieu Murphy-Perron

Depuis le 1er décembre, les ventes ont totalisé environ 3000 $ et 140 commandes ont été placées, dont certaines avec plusieurs produits.L’argent récolté est reversé à l’organisme Sanctuaire pour animaux de ferme de l’Estrie (SAFE).

Capture d'écran tirée d'une vidéo TikTok de Mathieu Murphy-Perron

