4 choses à savoir sur Liver King, l’homme des cavernes de TikTok qui a avoué prendre des stéroïdes

Partager







Coup de théâtre: le très musclé Liver King («Le roi du foie» en français), qui s’est bâti un empire en mangeant des organes crus sur TikTok, vient d’avouer qu’il prenait... des stéroïdes. Mais qui est cet influenceur aux muscles saillants? On fait le point.

• À lire aussi: Qu’est-ce que le gène ApoE4, qui prédispose Chris Hemsworth à développer la maladie d’Alzheimer?

• À lire aussi: Est-ce qu’il y a des risques à trop s’entraîner?

Il mange des organes crus

Testicules de taureau, foie de yacht ou bien cerveau de bœuf: il n’y a de toute évidence pas grand-chose qui répugne Brian Johnson, alias Liver King.

Sur les réseaux sociaux, l’homme à la longue barbe, aux biceps gonflés et aux abdos découpés a souvent vanté les bienfaits de son alimentation riche en viande rouge (et en organes crus), qui serait le secret de sa grande forme physique.

Sauf qu’il ne disait pas toute la vérité, rien que la vérité...

Il a été forcé d’avouer qu’il prenait des stéroïdes

Liver King a longtemps nié prendre des stéroïdes.

Un autre influenceur spécialisé en conditionnement physique a toutefois exposé la vérité, en partageant des courriels dans lesquels Liver King décrit son régime non pas de viande, mais de médicaments et d’hormones.

Parmi les substances qu’il consommait: des injections régulières de stéroïdes anabolisants puissants et un type d’hormone de croissance.

Face à ces révélations, l’homme des cavernes de TikTok a publié ces derniers jours une vidéo dans laquelle il s’excuse d’avoir menti. À l’heure actuelle, sa confession a été vue près de trois millions de fois sur YouTube.

Il est à la tête d’un empire

Celui qui affirme avoir adopté ce mode de vie «ancestral» il y a plus de 20 ans n’est pas qu’un simple influenceur. Il est aussi un entrepreneur à la tête d’un pas pire empire, Liver King Co.

Il a son site web, ses produits dérivés, son propre chef et sa troupe de Primals (primate en français), des adeptes qui font appel à ses services et des employés de Liver King Co. Avis aux intéressés d’ailleurs: des postes sont à combler au sein de l’entreprise.

Il est suivi par des millions de personnes

Brian Johnson a commencé à publier du contenu sur les réseaux sociaux en août 2021. Sa popularité a depuis explosé. Liver King est aujourd’hui suivi par plus de 1,7 million de personnes sur Instagram et 3,7 millions sur TikTok. Sa chaîne YouTube compte pour sa part 236 000 abonnés.

Depuis sa naissance sur les réseaux sociaux, il a d’ailleurs participé à plusieurs balados populaires, comme celui animé par Logan Paul, lors duquel il avait catégoriquement nié les allégations d’utilisation de stéroïdes.

− Avec les informations du Washington Post

À VOIR AUSSI