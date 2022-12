Céline Dion souffre du syndrome de l'homme raide, un trouble neurologique rare

Partager







Mauvaise nouvelle pour notre diva québécoise. Céline Dion souffre d’un trouble neurologique très rare et doit reporter ses spectacles du printemps 2023 à 2024. Elle annule aussi ses huit spectacles prévus à l’été 2023 dans le cadre de sa tournée mondiale Courage. L’artiste de 54 ans en a fait l’annonce sur son compte Instagram.

«J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi d’y faire face. Ça m’attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février», explique dans une vidéo Céline Dion émue.

«Je suis désolée d’avoir pris tellement de temps pour vous donner des nouvelles. Je m’ennuie de vous. J’ai hâte de retourner sur scène pour pouvoir vous donner des nouvelles en personne. J’ai toujours été un livre ouvert, mais jusqu’à maintenant, je n’étais pas prête à parler de ce que j’ai traversé», ajoute-t-elle.

«Ce sont mes enfants qui me donnent le courage»

«Récemment, j’ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare appelé le Stiff-person syndrome qui atteint environ une personne sur un million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c’est la cause des spasmes musculaires dont je souffre», précise Céline. Le syndrome dont elle souffre crée de la rigidité musculaire.

«Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J’ai parfois beaucoup de difficulté à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais», explique-t-elle un trémolo dans la voix.»

«Ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l’espoir de continuer. Aussi, je m’entraîne tous les jours avec mon thérapeute en médecine sportive pour regagner de la force et de l’endurance pour me permettre de performer à nouveau, mais je dois admettre que c’est un combat continuel. Chanter c’est ce que j’ai fait toute ma vie et pour moi ne plus être capable de le faire est inimaginable. Je m’ennuie de vous voir, d’être sur scène de performer pour vous.»

Son programme de l'été est également bousculé et la star nord-américaine ne sera notamment pas présente au festival des Vieilles charrues en Bretagne, où elle était attendue le 13 juillet, après deux premières annulations.

En revanche,les six concerts prévus à La Défense Arena (près de Paris) en septembre 2023 sont maintenus.

Céline Dion avait donné les 52 premiers spectacles de la tournée avant le début de la pandémie de la COVID-19, début 2020. La superstar avait ensuite annoncé en janvier dernier qu'elle annulait la partie nord-américaine de cette tournée à cause de ses problèmes de santé.