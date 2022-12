Dans l'univers musical de Lydia Képinski

Partager







Grosse année pour Lydia Képinski. Son album Depuis s’est mérité le Lucien de l’album pop de l’année au GAMIQ. En plus de s’attirer les éloges du magazine français Les Inrockuptibles.

Toute cette reconnaissance vis-à-vis son œuvre n’est sans doute pas étrangère à sa grande curiosité qui alimente sans cesses sa création. Autant sur le plan textuel que sonore.

Entre tes deux albums, est-ce qu’il y a des influences qui se sont ajoutées?

Oui j’écoute tout le temps des nouvelles choses. J’ai écouté Bertrand Belin. Il a fait un album qui s’appelle Persona. C’est vraiment bon. C’est un peu dans le vibe Alain Bashung que j’aime vraiment beaucoup aussi. Son album Fantaisie militaire, c’est quand même une grande influence.

J’aime aussi un gars du UK qui s’appelle Baxter Dury. Il a fait plusieurs albums dont un qui s’appelle Prince of Tears. Les prises de son de drum sont vraiment folles!

Durant l’enregistrement de Depuis, est-ce que tu as fait entendre des trucs spécifiques à ton équipe parce que tu voulais faire reproduire telle ou telle ambiance sonore?

Blaise (Borboën-Léonard), qui réalise les albums, et moi on s’envoie tout le temps de la musique. On a écouté beaucoup aussi de musique russe et de musique ukrainienne. Du Zventa Sventana. Aussi une Ukrainienne qui s’appelle Alina Pash. IC3PEAK et d’autres affaires comme ça.

De la musique électronique aussi. Du Aphex Twin. On est des gros fans de M.I.A. J’ai aussi beaucoup écouté un album de Britney Spears. J’avais jamais embarqué quand j’étais enfant. Mais j’ai écouté toute sa discographie. J’écoutais Blackout presque tous les jours. C’est fou comment c’était innovateur comme album. Elle a sorti Toxic qui était une espèce de ballade vraiment radiophonique. Mais l’album Blackout en tant que tel, c’est incroyable à quel point c’est électronique. Ça a jeté la base de la pop qui allait suivre. Dans Circus aussi, il y a des synthés modulaires qui n’ont aucun sens. Ça sonne pas comme un ordinateur.

Vous vous envoyez des chansons régulièrement Blaise et toi. C’est donc dire que le processus de création est continu?

Exact. Ce qui est le fun aussi c’est qu’on fait de la tournée ensemble. Dans la voiture, c’est vraiment un moment où Blaise et moi on se fait écouter des trucs. Quand il faut qu’on aille à Tadoussac par exemple et qu’on doit revenir le lendemain, c’est sûr qu’on va écouter nos picks de la semaine. La semaine passée, il m’a fait écouter Shygirl. C’était vraiment bon.

Tu as étudié en création littéraire. Est-ce que la littérature est toujours au centre de tes inspirations quand tu écris des paroles?

Ah oui! À 100%. Je fais vraiment ça pour dire des textes. C’est un peu mon journal intime. Au-delà de la dimension narcissique de la chose, l’objet littéraire pour moi, c’est ça qui m’intéresse à la base. C’est la chose qui était la plus facile pour moi au début. Tout le reste je l’ai appris. J’étais pas une chanteuse. Vraiment pas.

Dans ma famille on faisait pas vraiment de musique. J’ai fait du piano classique mais la dimension théâtrale dans le spectacle, le graphisme, ce sont des choses que j’ai appris. La littérature a été la première chose que je maîtrisais quand j’ai commencé et tout le reste était un peu poche. (Rires)

Est-ce que tu as déjà pensé revenir à la littérature en publiant un livre?

Premier juin, mon premier album et Depuis, on les a publiés en tant que livres. C’est le livret des paroles avec des images, des anecdotes, des notes de bas de page. Des fois j’aime ça spécifier des trucs.

Le premier album que tu t’es acheté avec ton argent?

Ah mon Dieu! Get Busy de Sean Paul! J’étais au camp de jour et j’ai entendu cette chanson-là. C’était incroyable! Ça m’a vraiment fait sentir quelque chose d’intense. J’avais vraiment envie de réécouter ce son. Plusieurs fois.

Un album que tu peux écouter d’un bout à l’autre sans skipper de tounes?

J’aime beaucoup Amour oral de Loco Locass. Et si je suis dans une bonne journée, je suis capable de le réciter au complet.

Quelle chanson as-tu écrite le plus rapidement ?

Je pense que c’est M’attends-tu? qui est sur mon EP.

Et à l’inverse, celle qui t’a pris le plus de temps?

Arbol sur Depuis.

Un artiste que tu ne manques jamais quand il vient à Montréal?

Je me suis promise de ne plus jamais manquer L’impératrice. C’est un groupe français. Je les avais aux Francos quand ils avaient joué en première de Feu! Chatterton, un autre groupe français. J’avais trouvé ça correct mais sans plus. Et là je les ai vus cette année et c’était incroyable! Les lumières, les costumes, les interactions, la musique.

L’artiste que tu aimes depuis le plus longtemps et que tu apprécies encore aujourd’hui?

Je pense que je vais y aller avec Malajube. Labyrinthes, ce serait mon album préféré.

Une chanson que tu aurais aimé écrire?

Nantes de Barbara.

Ton dernier coup de cœur en musique?

Une artiste de l’Argentine qui s’appelle Nathy Peluso. Elle a sorti un album qui s’appelle Calambre, qui est complètement débile. C’est en espagnol. C’est du genre de r’n’b avec une influence jazz, électronique, reggaeton. Ça a un peu l’air n’importe quoi mais c’est full cohérent. C’est vraiment bon! J’écoute ça tout le temps. Tous les jours.

Ta chanson de Noël préférée?

Je dirais Joyeux Noël de Barbara. C’est vraiment drôle. C’est l’histoire de deux personnes qui s’écartent de leur mariage. Et finalement il retourne chacun à leur couple.

Pour connaître ses dates de spectacles, visitez le site de Lydia Képinski.

Écoutez sa liste de lecture.

