Le merveilleux (et un peu niaiseux) abécédaire de l’année 2022

Ainsi, une autre belle année s’achève et on espère que rien ne nous est passé sous le nez!

L’équipe du Sac de Chips s’est plongée dans les archives des douze derniers mois pour en ressortir avec une belle liste de 26 mots ayant marqué l’actualité et reliés aux 26 lettres de l’alphabet.

Voici donc notre abécédaire 2022:

A: Auger-Aliassime

Photo AFP

Avec ses exploits incroyables sur le terrain, le Québécois Félix Auger-Aliassime a réussi à réaliser l’impossible: intéresser tout le monde au tennis, le sport le plus plate qui soit!

B: Bitcoin

AFP

Pendant plusieurs années, nos amis fatigants nous ont cassé les oreilles en disant que c’était l’avenir de la finance. On sait tous maintenant que c’est plus payant de mettre son argent dans un bas en-dessous de son lit.

C: Charles III

AFP

Le suspense a été de courte durée. Alors que tous attendaient avec impatience de savoir comment le nouveau monarque allait s’appeler à la suite du décès de la Reine d’Angleterre, nous avons été déçus d’apprendre qu’il n’avait pas choisi Élisabeth III.

D: Depp

AFP

Le procès opposant Johnny Depp à son ancienne conjointe Amber Heard a définitivement rendu plusieurs soupers de famille désagréables.

E: Excuses

RENÉ LECLERC/AGENCE QMI

Le pape François 1er a traversé l’Atlantique pour venir présenter ses excuses aux Premières Nations canadiennes. On ne sait pas s’il en a profité pour aller voir le Cyclorama de Jérusalem.

F: Freedom Convoy

AFP

Nous ne voulions pas utiliser le terme en anglais pour parler de cet évènement, mais les lettres «c» pour convoi et camionneurs et «l» pour liberté étaient déjà utilisées.

G: Goblin Mode

AFP

C’est le mot de l'année 2022 selon le dictionnaire Oxford. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On sait à peine ce que goblin veut dire.

H: Hippolyte-La Fontaine

Joël Lemay / Agence QMI

Le gros trou dans le sol qui relie Montréal à sa Rive-Sud a besoin d’un peu d’amour, ce qui entraîne des conséquences catastrophiques sur la circulation automobile. Si seulement les autos pouvaient voler...

I: Iris

PHOTOS COURTOISIE

On a appris que le Gala Québec Cinéma ne sera plus diffusé. Rémy Girard était en tabarnac. Presqu’autant que la fois qu’il a écrit à un membre de l’équipe du Sac de chips car il croyait que c’était lui qui était derrière le compte Instagram Dictionnaire des Vedettes Québécoises. Il y avait erreur sur la personne.

J: Jean Charest

Marc DesRosiers

Au cas où vous l’aviez oublié, Jean Charest a été le premier ministre du Québec à un certain moment donné. Cette année, il a essayé de faire un retour en politique, mais s’est fait battre par un homme qui ressemble à un petit garçon.

K: Kyïv

Cette année, on a tous appris qu’on prononçait et écrivait mal le nom de cette capitale européenne.

L: Lafleur

La Presse canadienne/Courtoisie

Le légendaire Démon Blond nous a quitté beaucoup trop tôt et ce faisant, il est allé rejoindre Maurice Richard et Jean Béliveau dans la caricature d’Ygreck des joueurs de hockey qui sont au paradis avec des ailes d’ange et des patins.

M: Musk

AFP

La milliardaire sud-africain Elon Musk a fait semblant de vouloir acheter Twitter. Il a poussé la blague trop loin et il a été obligé d’acheter Twitter pour vrai. Maintenant, Twitter c’est rendu bizarre.

N: Nouveau laptop

Courtoisie Instagram @iamhely

C’est ce qu’a dû acheter la productrice de contenu pour adultes Hélène Boudreau après avoir fait caca sur son ancien.

O: Ostrogoth

Le début de 2022 a été marqué par un groupe de belles personnes qui sont allées faire le party dans le sud. Le Québec a suivi leurs péripéties avec grande attention et même le premier ministre du Canada Justin Trudeau a réagi, les qualifiant d’Ostrogoths, le mot préféré du Capitaine Haddock.

P: PSPP

Chantal Poirier / JdeM

Cet avocat et ancien chroniqueur à l’émission Bazzo.tv a réussi à sauver le PQ d’une mort certaine. Une campagne menée avec brio et un tract volé lui ont assuré une place bien méritée à l’Assemblée nationale. Nous lui souhaitons de pouvoir y entrer un jour.

Q: Qatar

AFP

Plusieurs personnes se demandent pourquoi on a permis à la Coupe du monde de soccer de se dérouler dans un pays reconnu pour ses viols à répétition des droits humains. On aimerait leur rappeler que les Jeux Olympiques ont déjà eu lieu à Berlin en plein Troisième Reich. La preuve que ce n’est pas toujours le gros bon sens qui mène le monde...

R: Roe v. Wade

AFP

Y l’ont-tu l’affaire les Amaricains!

S: Shinzo Abe

AFP

Le 8 juillet, cet ancien premier ministre du Japon a été assassiné par balles. Étonnamment, ça n’a pas fait jaser tant que ça.

T: Tempête

CAPTURES TVA

L’est du Québec a été violemment frappé par l’ouragan Fiona. Si on ne change pas beaucoup de choses très rapidement, ça ne va qu’arriver de plus en plus. Bonne fin de journée quand même.

U: Urine

Cette année, René Lévesque aurait eu 100 ans. La fréquence à laquelle il fumait des cigarettes lui conférait peu de chances d’atteindre cette marque, mais il a tout de même été célébré. Un caricaturiste qui a essayé de représenter le manque d’enthousiasme des Québécois d’expression anglophone par rapport aux commémorations en dessinant un chien urinant sur une affiche de Ti-Poil a royalement raté la cible.

V: Variole du singe

AFP

Comme si ça n’allait pas déjà assez mal avec la COVID-19, voilà une autre maladie qui a fait peur à tout le monde.

W: Will Smith

AFP

L’acteur et rappeur Will Smith connu pour les films Men In Black, Ali, Independance Day, etc, et les chansons Miami, Getting Jiggy WIth It, Summertime, etc, sera dorénavant connu pour être monté sur scène et avoir giflé l’humoriste Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars.

X: Xhekaj

Photo d'archives, Martin Chevalier

Au cas où vous vous demandiez, ça se prononce «j’ai qu’ail». On le remercie d’avoir percé l’alignement du Tricolore parce que, sérieux, X... On est déjà anxieux de penser à ce qu’on va devoir trouver l’an prochain.

Y: Ye

AFP

Avant, Kanye West était un des meilleurs musiciens sur la planète. Aujourd’hui, il est un nazi. We miss the old Kanye.

Z: Zelensky

AFP

Imaginez que Guy A. Lepage devient premier ministre du Québec et que, peu de temps après, il doit diriger le pays contre une invasion militaire en bonne et due forme des États-Unis de Donald Trump. Ben, c’est à peu près ça, Volodymyr Zelensky.

