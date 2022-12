Combien ça gagne, au juste, un père Noël?

Partager







Être le père Noël, ce n’est vraiment pas de tout repos. Jusqu’aux Fêtes, il doit préparer les cadeaux pour les enfants dans son atelier du pôle Nord. Pas étonnant qu’il doive payer sur des doublures pour aller à la rencontre des tout-petits, dans les centres commerciaux du Québec. La job vous intéresse et vous vous demandez comment ça rapporte. Ça tombe bien, on s’est informé auprès de deux pères Noël.

Une pénurie de pères Noël

Bernard Desjardins enfile bonnet rouge et bottes noires depuis plus de 20 ans. Il a même déjà été le représentant officiel du père Noël pendant 14 ans au Complexe Desjardins, à Montréal, en plus de participer à deux reprises au défilé du père Noël dans la métropole, juste avant la pandémie.

Même si vous ne le verrez pas au Complexe Desjardins cette année, son mois de décembre ne sera pas moins occupé pour autant. Avec la pénurie de main-d’œuvre (et de père Noël), c’est même tout le contraire.

«Avant, je prenais 20 contrats par année . Mais cette année, je suis à 32 contrats et j’en refuse tous les jours», explique l’homme de 72 ans, qui, à partir de demain, va travailler sans arrêt jusqu’au 24 décembre.

Jusqu’à 35$/h pour un père Noël... barbu

Ce n’est pas tout. Bernard Desjardins a recruté sept pères Noël qui participeront à des évènements partout au Québec.

Pour ces contrats, il offre des salaires de 25$ à 35$ de l’heure. Et comment fait-il pour déterminer combien un père Noël va gagner? L’expérience et... sa pilosité faciale!

«Des entreprises vont faire la demande d’un père Noël avec une vraie barbe pour donner plus de réalisme», précise-t-il.

Un salaire plus élevé est aussi une manière de récompenser les pères Noël qui ont la tête de l’emploi (lire ici l’allure du célèbre barbu) et qui se font interpeller par des enfants à longueur d’année.

«Ils acceptent de se faire interpeller en civil avec leur barbe, même durant l’été», souligne Bernard Desjardins.

Et avis aux intéressés: le costume – sauf les bottes – est fourni et les déplacements sont payés.

Entre 20$/h et 30$/h dans les centres commerciaux

Bertrand*, un père Noël de longue date, explique que le salaire que touchent les célèbres barbus varie en fonction du type de contrat – un centre commercial ou événement –, de l’expérience et de l’entreprise qui l’emploie.

«Un père Noël qui travaille pour un centre commercial peut gagner entre 20$ et 30$ l’heure», avance-t-il.

Dans une offre d’emploi consultée récemment par 24 heures, un centre commercial de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean proposait un salaire horaire de 20$ pour personnifier Saint-Nicolas.

Dans des évènements hors des centres commerciaux, un père Noël pour toucher entre 150 et 200$ pour environ 3h de travail, poursuit Bertrand.

«Un contrat comprend les frais de gestion et d'administration, la gestion des routes et des horaires, le temps sur la route, les frais d'essence, le temps d'habillage, le temps pour rentrer à la maison», mentionne-t-il, ajoutant que le salaire n’a rien d’extravagant. Surtout après deux ans de pandémie, qui ont empêché les pères de Noël de travailler.

*Bertrand a accepté de se confier sur la rémunération des pères Noël à condition de garder l’anonymat.