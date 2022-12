«On est des numéros» : un rapport sur un climat de travail toxique d’un CIUSSS camouflé pendant 5 ans

Partager







Un rapport «accablant» sur l’environnement de travail au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal aurait été dissimulé pendant 5 ans avant d’être rendu public par une décision de la Cour du Québec. Des employés et leur syndicat déplorent que l’employeur ait minimisé les résultats du rapport qui fait état d’un climat «chaotique», «arbitraire» et même «inhumain», des adjectifs encore bien actuels selon eux.

«Un mal-être à la fois omniprésent et profond» : voilà l’élément déterminant du climat de travail au CIUSSS Centre Ouest relevé en 2017 dans le rapport de recherche de la firme Wilkins Strategy.

«Le rapport évoque entre autres un malaise général et envahissant dans les équipes. On y parle d’un climat ou d’un environnement de travail inhumain, marqué par l’arbitraire, le chaos et la détresse psychologique», peut-on lire dans les premières pages du rapport rédigé en anglais auquel 24 heures a eu accès.

L’employeur, qui considérait que les résultats préliminaires du rapport n’étaient pas «statistiquement significatifs» pour pouvoir en tirer toute conclusion, a mis fin au contrat du consultant et, par le fait même, à la tenue du rapport.

Or, le CIUSSS s’était engagé, dans une note de service, à communiquer aux employés les résultats relevés dans les groupes de discussion.

Sans nouvelles de l’étude pendant plusieurs mois, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a fait appel à la Loi sur l’Accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels. La Commission d’accès à l’information (CAI) a ensuite ordonné la publication du rapport, jugement duquel le CIUSSS a fait appel. Le 19 octobre dernier, l’ATPS a finalement obtenu copie des travaux inachevés.

L’alarme sonnée à multiples reprises

L’ATPS, qui représente 2372 salariés du CIUSSS, se dit «déçue de voir que l’employeur a pris des moyens extrêmes pour empêcher la sortie du rapport».

«Les résultats sont accablants et ils ont préféré rester dans le déni au lieu de mettre en place des mesures concrètes pour améliorer la situation qui est très préoccupante», déplore Teresa Muccari, représentante nationale de l’APTS Centre-Ouest de Montréal.

Pour Léonie Blanchette, présidente de l’exécutif local du secteur Centre Ouest, le rapport Wilkins est un «diagnostic qui appartient aux membres» et qui leur a été «caché».

«Plusieurs nous ont dit que les résultats de l’étude renvoient aux mêmes conditions qu’ils connaissent encore aujourd’hui, en 2022.»

L’ATPS affirme avoir sonné l’alarme à l’employeur à moult reprises et dénoncé un climat de travail «problématique».

«On a entendu la détresse des membres à plusieurs reprises pendant la pandémie et plusieurs personnes disaient se sentir comme un numéro. Il n’y avait plus cette approche humaine par rapport à leur emploi», soutient Teresa Muccari.

Le CIUSSS reconnaît avoir fait avorter le rapport et omis de divulguer les résultats en raison de «doutes relativement à la qualité de l’étude et à sa signification en matière de statistiques» puisque «la taille de l’échantillon était trop restreinte à l’époque et ne présentait pas une image exhaustive» de l’organisation.

«Nous continuons à élaborer et à implanter des stratégies favorisant un environnement de travail positif et inclusif, grâce auxquelles notre CIUSSS est nommé parmi les meilleurs employeurs de Montréal depuis 2013», a commencé le spécialiste en relations médias du CIUSSS, Barry Morgan.

«Pas de fierté»d’appartenir au CIUSSS

Deux employés du CIUSSS à qui 24 heures a parlé dénoncent une omertà qui perdure depuis plusieurs années et confirment que «les résultats du rapport de 2017 reflètent encore la réalité de 2022.»

«Ce qui est fascinant avec le rapport Wilkins, c’est la non-réaction des employés. Les mots du rapport sont percutants, mais ce sont des problématiques avec lesquelles on vit depuis des années, alors personne n’est réellement surpris», explique Maxime*, un technicien en éducation spécialisée, qui dit n’avoir «aucune fierté» d’appartenir au CIUSSS et à ses établissements même après 7 ans de service.

«On ressent une pression continuelle pour prendre toujours plus de clients même si on est débordés. Pour eux, l’important n’est pas de donner la meilleure qualité de service aux clients qu’on voit, mais se débarrasser des gens qui sont sur la liste d’attente», se désole-t-il.

Lucie*, une professionnelle en réadaptation, est furieuse que le «rapport ait été caché».

«Les résultats sont cohérents et montrent qu’une grande majorité d’employés vivent la même détresse. Ils ont pourtant congédié le consultant et ont refusé de dévoiler les résultats. Voyons donc!»

Lucie déplore que son employeur se félicite d’être un employeur de choix dans la sphère publique, une image qui ne reflète pas la réalité selon elle.

«Plusieurs collègues ont quitté parce qu’ils n’en pouvaient plus. Par contre, quand tu demandes le motif à leur gestionnaire, ils vont se contenter de répondre qu’ils ont trouvé une autre opportunité. Ils n’ont aucun intérêt à comprendre pourquoi la rétention est si faible et ils ne veulent pas apprendre de leurs erreurs», a confié Lucie à 24 heures.

La réforme Barrette au cœur du problème

La réforme Barrette de 2017, qui a mené à la création des CIUSSS et à la centralisation de tous les pouvoirs, est en «grande partie responsable» de la détérioration du climat de travail selon Léonie Blanchette de l’ATPS.

«Le CIUSSS est devenu un méga monstre et la structure du réseau de la santé a été alourdie. Il y a aussi un très fort roulement en gestion. Les équipes sont face à beaucoup d’instabilité et il n’y a pas un bon leader qui reste en place pour les bien les écouter.»

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a refusé de commenter ce cas précis, puisque le rapport a fait l’objet d’une analyse par le tribunal qui ne vise pas le Ministère.

*Prénoms fictifs pour préserver l’anonymat.

