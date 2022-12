The Game Awards: Elden Ring remporte le Prix du jeu de l’année

Partager







La cérémonie The Game Awards 2022 avait lieu jeudi soir et c’est Elden Ring, de FromSoftware, qui a remporté le plus grand prix de la soirée, celui du jeu de l’année.

C’est toutefois God of War Ragnarök, sorti en novembre, qui a été le plus récompensé avec six prix sur dix nominations. La course vers le prix le plus convoité de la soirée, le jeu de l’année, était serrée. Mais c’est finalement Elden Ring qui a remporté le prix prestigieux, au grand plaisir des amateurs de jeux de FromSoftware.

Animée par le vétéran du journalisme gaming Geoff Keighley, la soirée des Game Awards se déroule rarement sans anicroche. En effet, lors de la remise du Prix du jeu de l’année à FromSoftware, un individu s’est faufilé sur scène pour gâcher un moment important pour le studio. Keighley a d’ailleurs tweeté peu de temps après la cérémonie que l’individu en question avait été arrêté.

The individual who interrupted our Game of the Year moment has been arrested. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2022

Le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, conçu par l'équipe québécoise Tribute Games, n’a pas remporté les deux prix pour lesquels il était nommé (jeu d’action et multijoueur), mais le studio a tenu à remercier les joueurs d'avoir voté.

Sondage Est-ce que le jeu Elden Ring mérite le prix du jeu de l'année? Oui! Non. Partagez votre résultat sur Facebook

À VOIR AUSSI