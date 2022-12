C'est unanime, ce modèle de jupe sera PARTOUT à l'hiver 2023

Partager







La jupe longue a pris possession de nos villes depuis les premiers mauvais jours de l’automne 2022.

La tendance se dessinait depuis quelques saisons, mais le fait est que, de Londres à Paris, en passant par New York ou Stockholm, il semble bien que la minijupe ait été supplantée. À sa place, la jupe longue, souvent en denim, est arborée à l'unanimité.

Doit-on ce chaleureux accueil à la «théorie de l’ourlet» de George Taylor, qui affirmait (c’était en 1926 et les femmes montraient leurs jambes pour la première fois depuis des siècles) que plus la jupe est courte, mieux se porte l’économie?

N’en déplaise à ce généreux universitaire qui tentait de faire passer la pilule des robes Charleston, et malgré une situation économique très peu florissante qui pourrait conforter son analyse, il est aussi possible de comprendre autrement le succès de la jupe longue!

On éliminera le motif météorologique (en 1967, les filles en minijupe n’avaient pas plus froid aux jambes qu’aux yeux!) pour focaliser son attention sur une autre raison : la jupe longue est inclusive. Elle s’adapte à toutes les morphologies et à de nombreux styles.

Que l’on préfère la longue jupe en jean façon pays nordique ou la jupe en lainage façon british, qu’importe! La jupe longue se pliera autant à nos envies rock (un blouson, des bottes de motarde) que BCBG (des bottes hautes, un blazer et un pull à col roulé).

