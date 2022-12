Deux écoanxieuses créent des emballages en tissus neufs destinés aux ordures

Partager







Deux jeunes entrepreneures de la région de Montréal espèrent convaincre les Québécois de cesser d’acheter des emballages cadeaux à usage unique qui sont, pour la majorité, non recyclables. Elles offrent une alternative doublement écoresponsable: des emballages faits de tissus neufs destinés à l’enfouissement.

À lire aussi: La désobéissance civile pour sauver la planète

À lire aussi: Ils ne veulent plus recevoir de cadeaux

«Depuis que je suis adolescente je fais beaucoup d’écoanxiété, j’ai ce besoin profond de poser des actions et de trouver des solutions», raconte Gabrielle Huppé, co-fondatrice de l’entreprise Next Chance.

Avec sa conjointe et partenaire en affaires Maude Girard, Gabrielle a trouvé une problématique environnementale à laquelle elle souhaitait s’attaquer: les 540 000 tonnes de papiers cadeaux que les Canadiens jettent chaque année aux ordures, selon l’organisme Zéro Déchet Canada.

Les deux jeunes femmes à l’aube de la trentaine ont ainsi mis sur pied l’entreprise Next Chance en 2020, en se fixant l’objectif de créer des emballages cadeaux en tissus rejetés par des entreprises et designers québécois.

Pas simple de trouver des tissus rescapés

Il a fallu beaucoup de persévérance aux entrepreneures pour trouver et convaincre des manufactures de leur vendre les retailles de tissus qui étaient pourtant vouées aux ordures.

Pourquoi, donc? «Dans l’industrie du textile il n’y a pas encore ce réflexe de chercher des preneurs pour les retailles et les fins de rouleaux de tissus, le réflexe de la majorité des entreprises est de simplement les jeter», raconte Maude Girard.

Un peu de lumière au bout du tunnel: les comportements tendent à changer, observe Maude, et certains fournisseurs sont emballés à l’idée que les tissus inutilisés échappent à l’enfouissement.

«C’est certain que la majorité des textiles qu’on utilise pour créer nos emballages viennent de sources ponctuelles et que ça complique notre production, mais on tenait à relever ce défi», ajoute Gabrielle Huppé.

Courtoisie Next Chance

«N'ayez pas honte de reprendre votre emballage en tissu s »

Les emballages en tissu s offerts par Next Chance coûtent, à l’unité, entre 8$ et 30$. «Oui, c’est pas mal plus cher que les rouleaux de papiers cadeaux jetables, mais faut garder en tête qu’ils sont utilisables à l’infini», précise Maude Girard.

Gabrielle Huppé ajoute qu’il faut changer nos habitudes et ne pas du tout avoir honte de reprendre l’emballage après avoir donné le cadeau. «C’est en tissu, c’est plus cher, on veut pouvoir le réutiliser à l’infini, c’est tout à fait justifié de le reprendre», insiste-t-elle.

VOIR AUSSI: