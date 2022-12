5 choses à savoir sur le journaliste décédé au Qatar

Partager







Un journaliste américain est décédé en pleine partie de soccer à la Coupe du monde au Qatar, créant une onde de choc dans le monde du sport.

Grant Wahl, 48 ans, est décédé vendredi après s'être effondré pendant un match entre l'Argentine et les Pays-Bas.

Au cours des jours précédents, il avait mentionné souffrir d'une bronchite.

Son décès retient particulièrement l'attention parce que dans une vidéo sur Instagram, son frère Eric Wahl a partagé sa théorie d’un meurtre. Le journaliste s’était fait remarquer en début de Mondial en se voyant refuser l’accès à un stade pour avoir porté un chandail arc-en-ciel. Toujours selon Eric, Grant Wahl aurait reçu des menaces de mort.

Aucune cause n'a été officiellement attribuée à son décès jusqu'ici.

Voici 5 choses à savoir sur la carrière de Grant Wahl.

1. Il a étudié à Princeton

Le journaliste réputé a obtenu son diplôme de la prestigieuse université américaine en 1996. Selon le New York Times, c’est dans cette école de la Ivy League que Grant Wahl a développé sa passion pour le soccer.

2. Il a écrit un livre sur David Beckham

Dans The Beckham Experiment, Wahl se penche sur le contrat du joueur britannique avec le Galaxy de Los Angeles en 2007, un évènement qui a marqué le monde du soccer. Le livre, qui fait part d’un point de vue exclusif de l’affaire avec des entrevues en solo avec Beckham, a été sacré comme un des meilleurs vendeurs du New York Times.

3. Il collaborait avec plusieurs médias de renom

Ving-quatre ans avec Sports Illustrated, sa propre infolettre, multiples collaborations avec Fox Sports et CBS Sports... La feuille de route de Grant Wahl, qui n’avait pas encore entamé sa cinquantaine, est impressionnante. Il avait aussi un balado, Planet Fúbol with Grant Wahl, qu’il mettait à jour régulièrement avec son contenu de la Coupe du monde.

4. Sa femme a travaillé pour Joe Biden

Le journaliste était marié à l’épidémiologiste Céline Grounder. En plus d’être une collaboratrice assidue au New Yorker, à The Atlantic et The Guardian, la docteure est connue pour son travail au sein de l’équipe anti-COVID du président Joe Biden.

5. Il voulait être président de la FIFA

En 2011, Grant Wahl s’est présenté pour siéger à la présidence de la Fédération internationale de football association. Il a toutefois échoué puisqu’il lui manquait une recommandation écrite d’une équipe de soccer nationale, un critère obligatoire pour la course.

Une pluie d'hommages pour Grant Wahl

La star du basketball LeBron James a souligné le départ prématuré du journaliste qu’il connaissait bien. Wahl avait écrit un article sur James alors que ce dernier était adolescent.

«Chaque fois que j’entendais ou que je voyais son nom, je pensais toujours au moment où j’étais un ado et que j’avais Grant Wahl dans mon école... c’est une énorme perte», a avoué LeBron James, en conférence de presse après un match.

La grande Bille Jean King, ex-étoile du tennis, a aussi réagi à la mort du journaliste engagé.

«Journaliste talentueux, Grant était un défenseur de la communauté LGBTQ et une voix importante pour le soccer féminin, a-t-elle écrit sur son compte Twitter. Il a utilisé sa plateforme pour élever ceux qui méritaient qu’on écoute leurs histoires. Prières pour sa famille.»

