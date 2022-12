Important déploiement policier en marge d’une manifestation contre Ray-Mont Logistiques à Hochelaga

Partager







Une manifestation familiale contre le projet de plateforme de transbordement de marchandises de Ray-Mont Logistiques à Hochelaga a donné lieu à un imposant déploiement policier dans le secteur dimanche après-midi. À un certain moment, les agents des forces de l’ordre semblaient presque aussi nombreux que les manifestants.

En plus de nombreux policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en voiture, à vélo et à cheval, au moins deux minibus remplis de policiers de la Sûreté du Québec (SQ) habillés en costume antiémeute étaient présents sur les lieux. Un déploiement disproportionné, selon Anaïs Houde, co-porte-parole de Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM, qui souligne que d’autres actions semblables ont eu lieu par le passé sans débordement et avec une moins grande présence policière.

«C’est un niveau d’agressivité et de violence qu’on ne comprend pas. Nos revendications sont normales, ce sont les mêmes depuis six ans. Nos manifestations sont les mêmes aussi, nos blocages ont lieu régulièrement. D’habitude les policiers viennent nous voir en nous disant "On comprend ce que vous faites, on ferait pareil", tandis que [aujourd’hui], ils sont juste là à nous pousser, à nous montrer leurs fumigènes et leurs matraques», déplore-t-elle.

Les esprits se sont particulièrement échauffés lorsque la manifestation a atteint l’entrée du terrain appartenant à Ray-Mont Logistiques, en bordure de la rue Notre-Dame. Les policiers antiémeutes se sont resserrés autour du groupe de manifestants lorsque certains d’entre eux ont pénétré sur le terrain privé.

Une proactivité que les organisateurs ne comprennent pas. Selon Mme Houde, par le passé, les policiers toléraient la présence de manifestants sur le terrain privé tant qu’ils n’entravaient pas la voie publique.

«On sait bien que c’est un terrain privé, mais ensuite le propriétaire nous envoie un avis d’éviction et on est toujours partis sans conflit alors que là proactivement ils ont décidé d’être brutaux et brusques alors on sent la nervosité», note-t-elle en soulignant que ce ne sont pas les policiers de leur poste de quartier – généralement plus conciliants – qui sont intervenus dimanche.

Selon le SPVM, aucune arrestation n’a eu lieu et aucun acte criminel n’a été commis lors de la manifestation.

«[La présence policière] dépend toujours de ce qu’on a comme renseignements, de qui s’est inscrit à la manifestation. [..] Il faut comprendre que dans les derniers jours, on a eu des manifestations qui sans nécessairement dégénérer [...] nous ont tenus en haleine. [...] Il y a une tension dans l’air, alors c’est sûr que si on sait que des gens qui étaient associés à ces manifestations-là vont être présents, c’est sûr qu’on va déplacer un petit peu plus de policiers», explique Manuel Couture, porte-parole du SPVM.

Le site de la discorde

Au centre de cette mobilisation: la préservation d’un rare espace vert du quartier Hochelaga, soit le site de l’ancienne Canadian Steel Foundries, un terrain vague appartenant à Ray-Mont Logistiques que les citoyens aimeraient voir se transformer en parc nature. Plusieurs en font d’ailleurs cet usage.

«On promène nos chiens, on se rencontre, on fait des pique-niques, on fait des soirées. Nous comme mobilisation, on organise des conférences, des projections, des spectacles sur cette friche-là. L’hiver, il y a des tracks de ski de fond, l’été les gens font du vélo, à l’année les gens vont faire leur jogging là», illustre Anaïs Houde.

Or, le propriétaire du lieu, Ray-Mont Logistiques, a d’autres plans pour ce terrain où il compte installer une plateforme de transbordement de marchandises. Des camions pourraient circuler 24 heures sur 24 sur ce terrain où 10 000 conteneurs pourraient être empilés. Un train d’une centaine de wagons est également censé y passer. Le site est situé à une centaine de mètres de logements sociaux et d’un CHSLD.

Mobilisation en marge de la COP15

Les résidents du quartier qui se battent contre le projet de Ray-Mont depuis des années ont voulu se faire entendre à nouveau alors que Montréal accueille la COP15 afin de dénoncer le fait que l’économie l’emporte sur la protection de la biodiversité dans ce dossier.

«Dans le quartier, que ce soient les citoyens, les citoyennes, les voisins, les commerçants, les commerçantes, les élus: tu as tout le monde qui est contre un projet. Puis, il y a une personne qui n’habite même pas ici et qui décide de faire ce qu’elle veut, indépendamment de ce que les gens pensent. Donc, oui légalement il a le droit, c’est son terrain, mais moralement c’est une autre histoire», estime Lylou Sehili, une jeune femme de 21 ans qui a grandi dans le quartier.

Elle compte continuer à se mobiliser pour que les citoyens puissent se réapproprier leur milieu de vie. Le député solidaire d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, abonde dans le même sens: il promet de continuer à talonner la CAQ sur cet enjeu.

«La pression est surtout du côté du gouvernement du Québec qui est un peu le dernier joueur qui manque autour de la table. La Ville veut trouver une entente, le fédéral veut trouver une entente, là il manque la CAQ comme telle», explique M. Leduc.

Six ans après avoir acheté le terrain, Ray-Mont Logistiques a été autorisée à démarrer ses activités le 4 novembre dernier par le ministère de l’Environnement du Québec. Pour le moment, l’autorisation se limite à la première phase de développement du site.

Au moment de mettre ce texte en ligne, Ray-Mont Logistiques n’avait pas donné suite à notre demande d’entrevue.

