Alerte à la fraude: vous n’avez pas à fournir de renseignements pour récupérer votre chèque de la CAQ

Partager







Si vous êtes sur le point de recevoir le versement de 400$ ou de 600$ du gouvernement Legault, soyez sur vos gardes: des fraudeurs envoient des textos, en se faisant passer pour Québec, pour vous inciter à leur donner des renseignements personnels pour récupérer votre argent. Il s'agit d'une tentative de fraude.

• À lire aussi: Plusieurs Québécois ont déjà reçu leur chèque de 400$ ou de 600$ de la CAQ

Kevin Côté, 31 ans, a reçu l'un de ces textos et il s'est fait prendre bien malgré lui. Dans le message, qu'il a reçu mardi dernier, on l'invitait à répondre à des questions pour qu’un montant de 600$ soit déposé dans son compte.

«J’ai vu les mots “CAQ”, “600$”, et un lien à cliquer, et j’ai tout de suite cliqué», raconte Kevin, qui admet avoir agi sous le coup sans réfléchir.

Capture d'écran, Courtoisie

Le message qu'il a reçu avait été envoyé à partir d'une adresse personnelle et comportait plusieurs fautes d’orthographe. Il renvoyait également à une adresse fictive: caq-qcgouv.online.

Après avoir cliqué sur le lien, Kevin devait sélectionner son institution bancaire. Une fois rendu sur une page reprenant l’identité visuelle de Desjardins, on lui a demandé de s’identifier: adresse postale, numéro de téléphone, nom complet et même numéro d’assurance sociale.

«À la deuxième page, on m’a demandé mon numéro de carte de caisse et ensuite mon NIP. C’est là que je me suis dit que ça n’avait aucun bon sens», relate Kevin.

Il a alors immédiatement téléphoné à Desjardins pour déclarer un possible vol d’identité.

Petit rappel: vous n’avez absolument rien à faire pour obtenir l’aide financière du gouvernement. Si vous avez transmis votre déclaration de revenus de 2021 (et si vous avez droit à l'aide de la CAQ), un montant de 400$ ou de 600$ sera versé par dépôt direct dans votre compte ou un chèque vous sera envoyé par la poste.

• À lire aussi: 400$ ou 600$? Voici 4 choses à savoir sur le chèque que vous enverra la CAQ pour contrer l’inflation

Invitation à la prudence

Cette tentative d’hameçonnage n’a rien de nouveau. En mars dernier, des fraudeurs ont en effet utilisé le même stratagème lorsque le gouvernement faisait parvenir l’aide ponctuelle de 500$. Plus tôt cette année, des pirates ont également envoyé des messages dans lesquels ils prétendaient offrir un dédommagement de 100$ aux citoyens vaccinés contre la COVID-19.

Face à ces tentatives d'hameçonnage, Revenu Québec appelle les citoyens à la prudence.

«En aucun temps, Revenu Québec n’offre des remboursements ou des versements de cette façon. Ces messages constituent des tentatives de fraude et Revenu Québec appelle à la vigilance, car la protection et la sécurité de l’information sont une priorité», indique l’agence provinciale, ajoutant qu’une campagne de sensibilisation sera faite dans les prochaines semaines.

En conférence de presse, le ministre des Finances, Eric Girard, a aussi rappelé «qu’aucune démarche n’est requise» de la part des citoyens et que «le gouvernement n’enverra aucun message, texto ou téléphone».

En date du 31 octobre 2022, il y avait 75 474 signalements de fraude au Canada et 47 803 victimes de fraude, selon des données du Centre antifraude du Canada.

Sachez finalement que Revenu Québec ne demandera jamais par courriel ou par texto des renseignements personnels comme la date de naissance, le numéro d’assurance sociale et le numéro de permis de conduire.

Pour en savoir plus, consultez les informations en matière d’hameçonnage de Revenu Québec et celles de l’Agence du revenu du Canada.