Un premier aperçu de Joaquin Phoenix dans Joker: Folie à deux

Partager







Le réalisateur Todd Phillips a diffusé, dimanche, une première photo de Joaquin Phoenix sur le plateau de tournage de Joker: Folie à deux, la suite du blockbuster de 2019 Joker.

Phillips a publié la photo de Phoenix sur Instagram, accompagnée de la légende «Jour 1. Notre garçon. #Joker». On y voit Arthur Fleck, alias le Joker, se faire raser le visage par, vraisemblablement, un employé de l’hôpital psychiatrique d’Arkham.

Joker: Folie à deux devrait sortir en salle en octobre 2024. La chanteuse Lady Gaga sera aux côtés de Phoenix dans le rôle de Harley Quinn, et Zazie Beetz sera de retour pour incarner Sophie Dumond.

Brendan Gleeson, Catherine Keener, Harry Lawtey et Jacob Lofland font eux aussi partie de la distribution, mais on ne connaît pas encore leurs rôles. Tout comme on ne connaît pas encore le synopsis du film! Mais, selon certaines rumeurs, une bonne partie des événements pourraient se dérouler à Arkham Asylum. À suivre!

À VOIR AUSSI