Voici quatre aliments de votre repas de Noël qui vous coûteront plus cher cette année

Partager







La période festive approche et force est de constater que votre panier d’épicerie ne vous fera pas de cadeaux pour Noël. Si les aliments vous ont coûté en moyenne 10,3% plus cher que l’année dernière, votre repas de Noël n’y fera pas exception. Il pourrait même vous coûter 15 à 20% plus cher que l’année dernière, selon un expert. Voici quatre aliments pour lesquels vous devrez délier les cordons de la bourse cette année.

• À lire aussi: Entre 3 et 4%: préparez-vous à recevoir une hausse de loyer importante pour 2023

1 – La dinde et le dindon

Un simple coup d’œil à l’épicerie suffit pour voir que la volaille vedette des Fêtes n’est pas donnée.

À titre d’exemple, le jeune dindon de la marque Exceldor se vendait en spécial au coût de 1,88$ la livre à pareille date l’an dernier chez Super C. Cette année, ce spécial est de 2,77$ la livre, une hausse de 47%.

En moyenne, le jeune dindon Exceldor se détaille à 2,99$ la livre dans six grandes chaînes.

Du côté de la dinde, celle de la marque Butterball de 7 à 9 kg se détaillait à 40$ chez Provigo en 2021, contre 49$ cette année, une hausse de 22,5%.

Photo d'archives

Au Canada, le prix de la dinde a augmenté de 15% à 17% dans la dernière année et celui du dindon est nettement supérieur, estime Sylvain Charlebois, expert en alimentation du Laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires de l’Université Dalhousie, ajoutant que ces données sont difficiles à obtenir. La hausse est principalement due à la grippe aviaire qui a décimé les élevages de fermes entières au cours des derniers mois.

« Cette maladie qui touche les oiseaux frappe normalement en avril, mai et juin. Le virus est particulièrement virulent cette année, ce qui a mené à une deuxième vague présentement », a expliqué Jean-Pierre Vaillancourt, de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, au Journal.

Le spécialiste a avancé qu’environ 16 fermes ont été touchées au Québec. Si un élevage commercial est frappé par la grippe aviaire, l’ensemble des bêtes doivent être euthanasiées. Les pertes de production se reflètent alors directement sur le prix à l’achat.

Si vous n’avez toujours pas acheté votre dinde cette année, un petit conseil: dépêchez-vous. Les quantités s’épuisent rapidement!

PHOTO COURTOISIE

2 – La traditionnelle bûche de Noël Vachon

La bûche des Fêtes de Vachon est au cœur des traditions de Noël de milliers de Québécois. Mais l’évolution de son coût au cours des dernières années a de quoi décevoir ses fidèles consommateurs, à en croire par cette publication Reddit datée de décembre 2021.

En seulement 4 ans, le prix de la bûche traditionnelle des Fêtes de Vachon a bondi de – tenez-vous bien – 55%! En 2018, le format de 600g se détaillait à environ 7,99$ et aujourd’hui, elle se vend à environ 12,35$, si l’on se fie à une moyenne établie en fonction des prix de six grandes chaînes.

Vachon

La plus dispendieuse est à 13,99$ (Provigo) et la moins chère à 10,99$ (Super C).

Rejoint par 24 heures, Vachon n’a pas dévoilé les raisons de cette hausse dans les détails, mais a souligné «devoir parfois faire des ajustements lorsque le prix des ingrédients augmente pour continuer à offrir les produits que [les consommateurs] aiment.»

3- Le beurre

Le prix du beurre a augmenté de 22,1% au cours des 12 derniers mois et il n’est pas sur le point de se stabiliser, avance Sylvain Charlebois.

«Le prix du lait a fortement augmenté en début d’été et, évidemment, ç’a eu un impact direct sur le prix du beurre», explique l’expert, qui prévoit que son ascension se poursuivra en 2023.

Au Québec, le prix du lait est réglementé, mais ce n’est pas le cas du beurre. C’est pour cette raison que la hausse est plus impressionnante.

JDQ

Le beurre en format de 454g se détaille en moyenne à 7,29$, selon les prix de six grandes chaînes. À titre de comparaison, la même quantité de beurre se détaillait à 6$ en moyenne à pareille date l’année dernière.

Un truc : vous pourriez économiser plus de 30% en choisissant le beurre des marques maison, selon une moyenne calculée auprès de trois chaînes. Par exemple, le beurre Sélection de 454g (Métro) est à 5,99$ alors que le beurre Lactancia est à 7,99$, une différence de 33%. Chez Provigo, le beurre Sans nom est à 6,19$ tandis que celui de la marque Natrel se vend 7,99$, une différence de 29%.

4 – Le bœuf haché

Avis aux amateurs de tourtière et de pâtés à la viande : le prix du bœuf haché est encore très élevé. Au cours des 12 derniers mois, le prix a connu une flambée de 8%. Heureusement, il a connu une diminution de 10% entre septembre et octobre au Québec pour atteindre 11,18$ le kg en moyenne, d’après Statistique Canada. L’année dernière, il était plutôt à 10,34$ le kg.

Or, une simple recherche auprès de quatre épiciers nous permet de constater que la hausse entre 2021 et 2022 est beaucoup plus importante : si on pouvait espérer payer en moyenne 2,99$ pour une livre de bœuf haché mi-maigre en octobre 2021, il faut aujourd’hui dépenser en moyenne 5,50$/lb, une augmentation de près de 84%!

AFP

Une alternative possible à moindre coût : le porc.

«Les prix n’ont pratiquement pas augmenté dans la dernière année comparativement au bœuf», confirme Sylvain Charlebois.

Entre 2021 et 2022, l’épaule de porc (soit le jambon) est passée de 7,10$ le kilo à 3,78$ le kilo, une diminution de 46%! Les côtes de porc ont quant à elle connu une diminution de 13% dans la dernière année, le prix au kilo passant de 14,14$ le kilo à 12,22$.

Certains aliments restent stables

Heureusement, ce n’est pas l’ensemble de votre panier d’épicerie de Noël qui souffrira de l’inflation. Le prix des pommes de terre a subi une légère hausse dans la dernière année (11,4%) mais devrait rester stable au cours des prochains mois.

Idem pour le prix de la canneberge qui devrait rester stable, tout comme la sauce aux canneberges qui a l’habitude d’accompagner la viande dans le repas traditionnel des Fêtes.

L’évolution des prix de certains aliments entre octobre 2021 et octobre 2022 au Québec

Viande – 6,8%

Beurre – 22,1%

Fromage – 10%

Farine et mélange à base de farine – 23,2%

Pommes de terre – 11,4%

Graisses et huiles comestibles – 23,8%

Produits de boulangerie – 13,7%

Légumes frais – 12,8%

Source : Statistique Canada – Indice des prix à la consommation, données mensuelles % augmentation des prix entre octobre 2021 et octobre 2022

-Avec Julien McEvoy et Hélène Schaff, Le Journal