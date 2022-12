Bruce Willis fait une rare apparition sur une série de photos de Noël de Demi Moore

Partager







Mardi, l'actrice Demi Moore a partagé d'attendrissants et très rares clichés de Bruce Willis entouré des siens devant un arbre de Noël.

Afin de se mettre dans l'ambiance du temps des Fêtes, Bruce Willis et tous ses enfants, accompagnés de son ex-femme Demi Moore et de sa conjointe actuelle, Emma Heming Willis, ont pris la pose et le résultat est émouvant.

• À lire aussi: Sylvester Stallone s’ouvre sur l’état de santé inquiétant de Bruce Willis

• À lire aussi: Kevin Smith s'excuse pour avoir critiqué Bruce Willis

Sur le carrousel photo, l’acteur de 67 ans se tient fièrement aux côtés de ses cinq enfants, soit ses trois filles qu’il partage avec son ex-femme, l’actrice Demi Moore, Tallulah, 28 ans, Scout, 31 ans et Rumer, 34 ans, ainsi que ses deux enfants qu’il a eus avec sa femme actuelle, Emma Heming Willis, Evelyn Penn âgée de 8 ans et Mabel Ray âgée de 10 ans.

Comme le temps des Fêtes est un moment précieux pour bien des familles, il est vrai de dire que cette année l'est probablement plus que jamais pour les Willis qui partagent de doux moments avec leur père, atteint d'aphasie.

Rappelons que pas plus tard que la semaine dernière, une source anonyme aurait révélé au tabloïd américain Radar Online que Bruce Willis vivrait potentiellement ses derniers moments.

• À lire aussi: Bruce Willis met un terme à sa carrière pour cause de maladie

Force est d'admettre que, cette année, Noël risque d'être riche en émotion pour cette famille recomposée.

En guise de légende, Demi Moore écrivait ceci: «Nous sommes une FAMILLE. Nous nous mettons dans l'ambiance des Fêtes».

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s