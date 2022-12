Des joueurs de hockey de la LHJMQ auraient commis un viol collectif à Drummondville

Partager







Trois joueurs de hockey mineur, dont le fils de l’ancien hockeyeur Shayne Corson et un coéquipier des Voltigeurs de Drummondville, auraient commis un viol collectif sur une adolescente à l’automne 2016.

Dans une chronique publiée sur le site de Radio-Canada mardi, le journaliste Martin Leclerc rapporte que la victime âgée à l’époque de 15 ans a été agressée notamment par Noah Corson, la progéniture de l’ex-patineur de la Ligue nationale qui avait déjà atteint la majorité au moment des faits allégués, et deux autres athlètes mineurs dont l’identité ne peut être révélée.

D’ailleurs, l’auteur du texte précise que ceux-ci ont plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle devant le tribunal pour adolescents en 2021.

Déclaration de la LHJMQ sur les révélations de Radio-Canada : https://t.co/hyRNYHGkzq pic.twitter.com/lkVEzRAiLa — LHJMQ (@LHJMQ) December 13, 2022

Pour revenir à Noah Corson, majeur quand ces gestes auraient été posés à Drummondville, il est inculpé d’avoir agressé une personne mineure et a renoncé à son enquête préliminaire. Il devra comparaître au palais de justice municipal en juin 2023.

L’homme de 24 ans évolue aujourd’hui avec le Thunder d’Adirondack, dans l’ECHL.

Par ailleurs, cette équipe doit affronter les Lions à Trois-Rivières les 27 et 29 décembre. À en juger par le refus de ses agents Nicola Riopel et Étienne Lafleur de commenter l’information de la SRC, il risque d’être muet devant les journalistes québécois s’il est interrogé à ce sujet.

«Noah nie les allégations d’agression sexuelle et il entend se défendre adéquatement devant le tribunal», a cependant déclaré Lafleur à la même source.

La ligue collaborera

Déjà éclaboussée par le scandale des huit joueurs d’Équipe Canada junior qui ont été au cœur d’un viol collectif survenu à London en juin 2018, la Ligue canadienne de hockey se retrouve de nouveau sur la défensive. Dans la Belle Province, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a réagi en ces mots.

«Autant la ligue que les Voltigeurs de Drummondville viennent tout juste d'être mis au courant de l'incident qui se serait produit en 2016. La LHJMQ et ses équipes vont offrir leur entière collaboration à l'enquête policière et au processus judiciaire si elles sont sollicitées», a-t-elle affirmé.

«Nos premières pensées vont à la victime alléguée et nous sommes excessivement sensibles à sa situation. Cela explique pourquoi le circuit continuera de remplir sa mission cruciale de sensibiliser et d'éduquer nos joueurs à propos des violences à caractère sexuel et de leurs conséquences.»