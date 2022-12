La bassiste de Rage Against the Machine révèle souffrir d'un cancer

Partager







Tim Commerford de Rage Against the Machine a révélé qu'il était atteint d'un cancer de la prostate.

Dans une entrevue accordée lundi à SPIN, le bassiste du groupe culte a expliqué qu'on lui avait diagnostiqué la maladie au début de l'année et qu'il avait subi une opération chirurgicale pour se faire retirer la prostate deux mois avant que le groupe de rock ne parte en tournée en juillet.

«J'ai dû faire face à des problèmes assez sérieux. Juste avant de partir en tournée avec Rage, je me suis fait enlever la prostate, et j'ai un cancer de la prostate. J'ai toujours été très fier d'être en forme et de prendre soin de moi. On a cette chance-là ou on ne l'a pas», a-t-il déclaré.

Tim Commerford a poursuivi en indiquant que sa «vie entière a changé» au moment où il a appris le diagnostic, mais qu'il a essayé de garder une attitude positive malgré le «voyage psychologique brutal». L'artiste a également indiqué qu'il s'était appuyé sur sa famille et ses camarades de groupe pour obtenir du soutien.

Il a également contacté Lance Armstrong, qui a déjà combattu le cancer des testicules, pour obtenir des conseils.

«C'est dur, man, mais j'ai un super système de soutien. Je suis ami avec Lance Armstrong, et il m'a donné de bons conseils qui vont probablement prolonger ma vie», a conclu le musicien de Rage Against The Machine.

