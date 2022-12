La nomination du pays hôte des Jeux olympiques de 2030 reportée à cause du réchauffement climatique

Partager







La menace du réchauffement climatique plane au-dessus du Comité international olympique (CIO), qui se voit obligé de repousser la nomination du pays hôte des Jeux d’hiver de 2030.

Un manque de neige, des précipitations en pluie plutôt qu’en neige, des vagues de chaleur: voilà quelques-uns des défis qui pourraient se poser lors de la tenue des prochaines olympiades d’hiver.

Face à autant d'incertitude, le CIO a annoncé qu'il renonçait à dévoiler en septembre ou octobre 2023, comme c'était prévu, quel pays accueillera les Jeux de 2030. Le CIO affirme avoir besoin de plus de temps pour «prendre les meilleures décisions possibles».

AFP Sapporo est considérée comme étant la favorite pour être l'hôte des Jeux olympiques d'hiver 2030.

Les trois villes en lice, soit Sapporo (Japon), Vancouver (Colombie-Britannique) et Salt Lake City (États-Unis), devront ainsi attendre jusqu'en 2024 pour savoir si elles ont été choisies, a indiqué le CIO lors d’une rencontre la semaine dernière.

Tout le processus d’élection touché

C’est tout le processus d’élection des villes hôtes qui pourrait changer en raison des changements climatiques, prévient la Commission des futurs hôtes des Jeux olympiques d'hiver.

Les pays candidats pourraient, par exemple, avoir à démontrer que la température moyenne en février du site où se tiendraient les compétitions est de 0°C ou moins sur une période de 10 ans.

Dans le contexte du réchauffement planétaire, la Commission a également indiqué que le bassin de villes hôtes fiables pourrait être réduit. Elle considère aussi d’établir une rotation de l’accueil des Jeux olympiques d’hiver au sein d’un groupe d’hôtes préétablis.

AFP

Le nouveau calendrier de nomination va permettre à la Commission de «répondre rapidement et efficacement à des circonstances mondiales en constante évolution», a déclaré Octavian Morariu, membre du CIO.

Le Comité international olympique n’écarte pas non plus la possibilité de nommer les hôtes pour les jeux de 2030 et de 2034 pour assurer «une stabilité pour les sports d’hiver et les Jeux olympiques d’hiver».

— Avec des informations du USA Today

