Les 11 plus gros malaises québécois de 2022

2022 a été une bien bonne année pour les malaises.

En voici 11 qui ont fait dire «ehhhh boboy» aux Québécois.es.

Ginette Reno rebaptise Fouki

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Le 44e gala de l’ADISQ a débuté sur une note étrange alors que Ginette Reno est montée sur scène pour présenter le prix de chanson de l’année. Par contre, quand est venu le temps de lire les gagnants, la plus belle voix du Québec a eu un peu de misère. Copilote est devenu Capitole et Fouki est devenu Funky.

La grosse gaffe mensongère de Jean Boulet

ANDRÉANNE LEMIRE / AGENCE QMI

En pleine campagne provinciale, le député de Trois-Rivières a fait une affirmation assez dure (et surtout fausse) au sujet des immigrants. «80% des immigrants s’en vont à Montréal, ne travaillent pas, parlent pas français ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise.» Malgré cette déclaration, Boulet a quand même été réélu avec 41% des voix dans son comté.

Michel Courtemanche est beaucoup trop intime avec Alexandre Barrette

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Lors d’une apparition à Bonsoir Bonsoir, l’humoriste et auteur Michel Courtemanche a démontré un grand intérêt pour la vie amoureuse d’Alexandre Barrette qui remplaçait Jean-Philippe Wauthier comme animateur. «Ben, y’a tu quelqu’un qui te suce de ce temps-là?» a demandé celui qui a imité un bébé dans les années 90.

André Arthur tweete de l’au-delà

Le Journal de Quebec

Habituellement, quand une personnalité connue meurt, les gens se gardent une petite gêne avant de dire des choses pas gentilles à son sujet. Dans le cas de l’animateur André Arthur, c’est un peu différent. Comme si sa mort n’avait pas assez fait jaser, M. Arthur en a rajouté une couche en publiant sur son compte Twitter une annonce de son décès qu’il avait rédigée avant de trépasser.

La saga des intimidateurs à OD

PHOTO COURTOISIE Sacha Bourque

Dire que ça a été une année difficile pour les producteurs d’OD serait un euphémisme. En plus de perdre leur animateur Jay du Temple qui ne sera pas de retour pour la prochaine saison, l’émission a aussi perdu de nombreux commanditaires en raison de l’ire du public suite à des accusations d’intimidation entre participants. Trois candidats ont même été expulsés de l’aventure et India Desjardins est allé voir les autres pour leur expliquer pourquoi que l’intimidation c’est mal.

GLT prend (encore) la parole

PAUL DUCHARME / COURTOISIE

Après presque 40 ans dans le métier, on pourrait croire que Guillaume Lemay-Thivierge sait quand ne pas parler. Hélas. Lors du plus récent gala des prix Gémeaux, l’homme de 46 ans a interrompu les festivités en montant sur scène pour livrer un monologue étrange et décousu dans lequel il faisait des références voilées à la saga liée à son statut vaccinal. Il a aussi profité de sa tribune improvisée pour envoyer des flèches à Louis Morissette et à Guy A. Lepage. Nous sommes reconnaissant d’avoir vécu ce malaise dans notre salon et non dans la pièce.

Les tentatives d’excuses des influenceurs Sunwing

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

L'année a commencé en force avec la saga des Ostrogoths. Un groupe de fêtards avait défrayé les manchettes lorsqu’ils ont fait un party dans un avion Sunwing. Pendant quelques jours, ils sont devenus les personnes les plus détestées du Québec, peut-être même du Canada. Même Justin Trudeau en a parlé lors d’un point de presse. Trois des filles à bord du vol maudit, soit Isabelle, Anna-Maëlle et Sandrine de L’île de l’amour ont tenté de faire une vidéo d’excuses. On peut dire que le public a été plus ou moins réceptif.

Le faux accident de voiture

Vanessa Sicotte, qui a beaucoup fait jaser en ayant vapoté sur le damné vol Sunwing, a réussi à refaire parler d’elle en publiant une vidéo d’alcool au volant qui s’est terminée en accident. Après avoir suscité la controverse, la jeune femme a déclaré que la vidéo était un canular réalisé dans le but de sensibiliser les gens à l’alcool au volant. Ish...

Guy A. Lepage appelle accidentellement le 9-1-1 au pire moment

Joël Lemay / Agence QMI

Alors qu’il recevait Sarahmée sur le plateau de Tout le monde en parle, Guy A. Lepage a accidentellement composé le numéro d’urgence sur son téléphone cellulaire. Comme si ce n’était pas assez gênant, c’est arrivé au même moment que l’animateur offrait ses condoléances à la rappeuse pour le décès de son frère. Une chance que Jean-Sébastien Girard était là pour détendre l’atmosphère avec une blague.

Benoit Charette rend hommage à un mort pas mort

Photo d'archives

Lors du 6e Gala Dynastie, qui récompense l’excellence de la communauté noire, le ministre Benoit Charette a rendu hommage au récemment décédé danseur Lamine Touré. Le seul problème: Lamine Touré est toujours en vie. Et non seulement est-il vivant, il était aussi présent dans la pièce. Quand on a essayé de lui indiquer sa gaffe, il en a rajouté en offrant ses sympathies aux proches. Eh là là.

Alexandre Barrette l’échappe à Tout le monde en parle

Alors qu’il était fou du roi, l’humoriste Alexandre Barrette a tenté de poser une question à l'invité José Gaudet. Finalement, il a plutôt fait une longue blague qui a fait en sorte que le plateau se transforme en véritable Pandémonium. «Tu veux refaire de la scène.... scuse moi la question qui tue... est-ce que ça va être en duo ou en solo? Parce que moi j’ai entendu dire que la fin... bon, je vais te le poser comme ça: sur une échelle de Émily Bégin à Mariloup Wolfe, à la fin, vous vous entendiez comment les Grandes Gueules?»

Ouf.

