Montréal parmi les villes les plus sécuritaires au monde

Malgré les attaques de plus en plus nombreuses dans certains quartiers de la métropole, Montréal continue d’être l’une des villes les plus sécuritaires au monde.

Le fournisseur d’assurances voyage Berkshire Hathaway Travel Protection vient tout juste de dévoiler sa liste des villes les plus sécuritaires au monde et Montréal se hisse au troisième rang pour l’année 2023. Devant elle, on retrouve la ville de Reykjavik (Islande) en première position ainsi que Copenhague (Danemark) en deuxième position.



Il faut toutefois savoir que Montréal était considéré comme étant la ville la plus sécuritaire au monde en 2022. Elle a donc perdu deux positions en un an.

La liste émise par Berkshire Hathaway Travel Protection se base sur l’avis des voyageurs partout autour du globe afin de déterminer les 29 villes les plus populaires où voyager. Un sondage a ensuite été effectué afin de classer les différentes destinations.

Voici la liste complète des villes les plus sécuritaires!

