Voyez les «bloopers» de la série Wednesday [VIDÉO]

Netflix a publié sur YouTube les bloopers de sa très populaire série Wednesday, dévoilant les moments cocasses du plateau de tournage.

C’est probablement que dans ces bloopers que vous verrez l’actrice Jenna Ortega éclater de rire dans la peau de Wednesday Addams.

La vidéo, qui a été mise en ligne sur YouTube dimanche, compte déjà plus de 4 millions de vues et se retrouve en 27e place au palmarès des vidéos les plus populaires de l’heure. Son succès s’agence parfaitement à celui de la série, qui est en première position sur Netflix Canada au moment d’écrire ces lignes.

D’ailleurs, selon Forbes, la série approche dangereusement le milliard de visionnements sur la plateforme Netflix. Une saison 2 risque d’être annoncée prochainement, au grand plaisir des fans!