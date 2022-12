Diète carnivore: une bonne idée de manger juste de la viande (ou presque)?

Partager







Vous connaissez Liver King? Adepte de la diète carnivore, il s’est fait connaître sur TikTok en mangeant des organes d’animaux crus. Plus près de chez nous, l’ex-candidate d’OD Bali Alexandra Cosentino a parlé sur les réseaux sociaux de son alimentation animal-based, semblable à la diète carnivore. Mais est-ce que c’est une bonne idée de se nourrir principalement de viande? Une telle diète comporte-t-elle des risques? On fait le point.

C’est quoi, la diète carnivore?

Il s’agit d’une monodiète qui consiste à manger exclusivement des produits de source animale – principalement de la viande rouge – et d’exclure de son alimentation les produits d’origine végétale. C’est donc dire que les fruits, les légumes, les noix, les graines et les légumineuses sont proscrits.

La diète animal-based, que suit Alexandra Cosentino, est un dérivé de la diète carnivore. En plus de manger des quantités importantes de viande, la professeure de yoga et influenceuse consomme du beurre nourri à l’herbe, du kéfir, des œufs et du lait non pasteurisés, ainsi que des fruits et certains légumes racines.

L’ex-candidate d’OD mange également du foie cru plusieurs fois par semaine.

Pourquoi certaines personnes adoptent une telle diète riche?

Pour gagner des muscles?

«Ce qui est mis de l’avant souvent, c’est que c’est une diète qui est très riche en protéines, donc que c’est bon, parce qu’il y a une association entre la viande et les muscles», remarque le kinésiologue Maxime St-Onge.

Une diète carnivore vous permettra toutefois de gagner des muscles. Une alimentation faible en glucides, qui sont un «carburant extrêmement intéressant» pour donner de l’énergie au corps, peut même nuire dans certains cas à nos performances sportives, ajoute-t-il.

«Ce qui arrive quand tu manges juste de la viande, c’est qu’une partie des protéines de ta viande va être transformée en glucides, précise Maxime St-Onge. Ce sont des processus qui sont plus longs et moins efficaces que si tu manges directement des glucides.»

Liver King, qui attribuait beaucoup son physique musclé à son alimentation, a d’ailleurs récemment été forcé d’avouer qu’il prenait des stéroïdes.

Pour perdre du poids?

De nombreuses personnes adoptent la diète carnivore – ou une autre diète semblable – dans l’objectif de perdre du poids. Selon certains de ses adeptes, elle permettrait même d’améliorer sa concentration et sa clarté mentale, en plus de jouer positivement sur l’humeur de réduire les risques de dépression, mentionne la nutritionniste Catherine Lepage. Mais est-ce vraiment le cas?

«Pendant la lune de miel de la diète, la personne va être très enchantée par les résultats, mais après un mois, comme toutes les autres diètes, c’est un effet qui s’estompe, et l’individu va être tenté de revenir à ses habitudes», explique-t-elle.

Pour se rapprocher de nos ancêtres carnivores?

Même si le marketing autour de la diète carnivore nos lointains ancêtres mangeaient de cette manière, c’est absolument faux, affirme Maxime St-Onge. Nos ancêtres étaient des omnivores et mangeaient de façon très diversifiée, poursuit l’expert en nutrition.

Et pourquoi Alexandra Cosentin a-t-elle choisi le régime animal-based?

Le végétarisme, les régimes végétalien et végétalien cru, la Banana Diet, le régime paléolithique et le régime cétogène (le fameux keto): Alexandra Cosentin en a essayé des diètes avant d’en arriver au animal-based.

Ce qui l’a d’abord séduite: l'idée de «ramener l’alimentation à sa plus simple expression» en se concentrant sur un seul macronutriment, la protéine.

«J’ai commencé à m’intéresser à la diète animal-based, parce que ça ressemble, en termes de composition d’assiette, à la diète cétogène, sauf qu’on vient un peu plus booster dans les glucides [qu’elle avait éliminé de son alimentation depuis 5 ans]», explique celle qui cherche à améliorer sa digestion.

Six mois après le début de cette nouvelle diète, Alexandra Cosentino se dit satisfaite. «Je ne vois pas pourquoi j’arrêterais, j’ai même l’intention d’un peu plus me discipliner», mentionne celle qui affirme néanmoins ne pas vouloir être trop stricte envers elle-même.

Quels sont les risques et les inconvénients?

Les adeptes de la diète carnivore peuvent développer des carences alimentaires, particulièrement en vitamine C ainsi que plusieurs vitamines B, indique Catherine Lepage.

Une manière de combattre le plus possible les carences: varier ses apports en viande, précise pour sa part Maxime St-Onge.

Une alimentation carnivore, qui est faible en fibres, peut aussi provoquer des problèmes digestifs et de constipation, poursuit Catherine Lepage. Les adeptes d’une diète riche en viande pourraient aussi accroître leurs risques de développer des maladies cardiovasculaires et du cholestérol, ajoute-t-elle.

Une diète restrictive comme la diète carnivore peut aussi mener à un trouble alimentaire, «surtout chez une personne plus à risque d’en développer un», s’inquiète la nutritionniste.