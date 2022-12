Sarah-Maude Beauchesne dévoile (enfin) ses bouteilles de rouge léger préférées

Partager







C'est lors d'un Q&A sur ses réseaux sociaux que Sarah-Maude Beauchesne a dévoilé le nom d'une de ses bouteilles de vin coup de coeur du moment.

Celle qu'on adore lire et suivre depuis des années sait comment en inspirer plusieurs. Avec une plume bien à elle, elle signe les séries Fourchette et L’Académie.

On apprécie chez Sarah-Maude son respect total pour les apéros et les moments entre amis.

Avec une gang de «chums de femmes», l'autrice aime se réfugier autour d'un bon verre de vin de rouge léger. Avec les années, elle est devenue l'experte en la matière. Rien de moins!



Sarah-Maude a profité d'un moment de la fin de semaine dernière pour répondre aux questions de ses abonnés sur Instagram. Parmi les questions, plusieurs voulaient en savoir plus sur son projet de déménager en campagne. Elle a de plus dévoilé ses restaurants préférés à Montréal. Le Impasto, le Paloma, le Leméac et le Tinc Set se retrouvent au sommet de la liste.

À la question «Ton vin pref du moment en vente à la SAQ?», l'autrice a (enfin) dévoilé une bouteille de rouge léger qu'elle affectionne.

Il s'agit du Viteadovest Muké Terre Siciliane 2021, un vin rouge nature.

Ce délicieux vin d'apéro de la Sicile est vendu au coût de 28,85$ à la SAQ. Il est assez sec; on est sur la fraise, la cerise et le poivre. Il s'attire un paquet d'éloges dans les commentaires. Plusieurs soulignent le fait qu'il se «boit littéralement d'un coup sec». Il est conseillé de le boire bien frais.

Voici 5 bouteilles de rouge léger recommandées par Sarah-Maude Beauchesne:

Santé!

