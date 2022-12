Victime d'une violente agression, une jeune trans de 15 ans interpelle le ministre Drainville... qui lui répond !

Partager







Après une nouvelle agression dont elle a été victime, Kloé Guillemette a décidé de briser le silence. Elle demande aujourd'hui au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, de faire changer les choses.

• À lire aussi: L’identité de genre au travail : petit guide pour éviter les faux pas

• À lire aussi: Voici pourquoi c’est si important d’utiliser les bons pronoms quand on s’adresse à quelqu’un

La journée du 12 octobre 2022 a été la fois de trop pour Kloé Guillemette.

Victime d’intimidation et de harcèlement depuis qu’elle a annoncé publiquement le début de sa transition il y a deux ans, l'adolescente trans de 15 ans a décidé ce jour-là de briser le silence, après une nouvelle agression.

«Au début, je me faisais poser des questions, le monde était curieux. Les gens me disaient: "c’est quoi ça?" ou "on n’a jamais vu ça!". Puis, après, c’est devenu de la méchanceté, de l’intimidation, du harcèlement, de la violence physique...», explique Kloé en entrevue à 24 heures.

«La plupart du temps, ce sont des gangs qui me venaient me voir. Ils s’en prenaient à moi, ils m’insultaient... Parfois, c’est la violence physique qui embarquait, je me faisais frapper pendant que d’autres filmaient la scène, riaient, criaient... C’était toujours moi contre le reste de l’école. Il n’y avait jamais personne pour me défendre.»

Photo : courtoisie Kloé Guillemette, après l'agression dont elle a été victime en octobre dernier.

Si Kloé a pu compter sur le soutien de sa famille, elle regrette l’absence de réaction de son école secondaire, le Pavillon Wilbrod-Dufour, qui n’a rien fait selon elle pour s’attaquer au problème.

Selon l'adolescente, seuls deux de ses agresseurs ont été sanctionnés, écopant chacun de trois jours d’exclusion.

Face à une situation devenue insoutenable, ses parents ont dû prendre la décision de la retirer de son établissement d’enseignement.

«M. Drainvile, il va falloir travailler fort»

Kloé, qui confie aller beaucoup mieux aujourd’hui, veut désormais raconter ce qu’elle a vécu.

Car si l’adolescente se sent «assez forte pour tenir le coup», elle est consciente que certains jeunes n’auraient pas cette force. Elle veut faire en sorte que des histoires comme la sienne ne se reproduisent plus.

En entrevue à 24 heures, elle interpelle directement le ministre Bernard Drainville et lui demande de faire changer les choses.

[VIDÉO de Kloé]

«M. Drainville, c’est simplement pour vous dire qu’il va falloir travailler fort (...). Il y a beaucoup à faire dans les écoles. Il faut agir, ça devient beaucoup plus dramatique que ce qu’on pense. Après ce qui m’est arrivé, de nombreux jeunes m’ont écrit pour me dire qu’ils souffraient eux aussi d’intimidation dans leur école», déplore l’adolescente.

Pour Kloé Guillemette, il faut donc commencer par faire plus de sensibilisation, car «si les jeunes sont sensibilisés, il y aura moins de commentaires déplacés qui peuvent être considérés comme normaux pour une personne cisgenre, mais qui peuvent être très offensants pour une personne transgenre».

• À lire aussi: Une mère lance un cri du cœur après le suicide de son enfant de 10 ans

De plus, l’adolescente veut que des sanctions plus dissuasives soient prises par les établissements d’enseignement.

«Quand on en vient à frapper une jeune personne, qu’il y a 30 personnes autour, trois jours de suspension, c’est très peu. Il n’y a même pas eu de gestes réparateurs... On est en 2022 et il serait temps que les gens comprennent que c’est fini l’intimidation, que c’est tolérance zéro!»

La réponse du ministre

Interpellés par la force du témoignage de Kloé Guillemette, nous avons décidé de faire part de son message au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. Ce dernier, touché à son tour par le témoignage de l’adolescente, a décidé de lui répondre directement, en vidéo.

s

«Je comprends très bien ce que tu as traversé et je trouve ça épouvantable. Je veux que tu saches à quel point je trouve ça inacceptable. Je prends ça très au sérieux», répond-il à Kloé dans une vidéo de plus de 5 minutes transmise à 24 heures.

«Je te trouve courageuse d’avoir pris la parole. En le faisant, tu courais le risque de subir encore plus d’intimidation, encore plus de violence. Mais tu as décidé de prendre la parole parce que la situation que tu vivais était invivable. Non seulement tu as pris la parole mais tu as suscité un mouvement», poursuit le ministre dans son message vidéo.

• À lire aussi: 10 femmes trans célèbres qui nous inspirent

Bernard Drainville fait également part des engagements de son ministère pour lutter contre toutes les formes d’intimidation à l’endroit des personnes LGBTQ+.

« Je veux que tu saches qu’on a cheminé au sein du réseau scolaire au cours des dernières années (...) Il y a un nouveau cours qui va voir le jour sur la culture et la citoyenneté québécoise. Dans ce cours, il y aura une partie qui sera consacrée à la lutte contre l’homophobie, le racisme, ou encore la transphobie.», explique-t-il.

«Je veux que tu saches qu’il y a un engagement du ministère de l’Éducation et du ministre, pour implanter ce cours-là. C’est supposé être l’automne prochain. Il y aura dans ce cours une place pour de l’éducation et de la sensibilisation. Peut-être même que certains profs vont pouvoir puiser dans ton expérience personnelle pour dire "voyez ce que ça peut faire l’intimidation et la violence contre les personnes trans".»

Avant de conclure en encourageant Kloé à continuer à être fière de qui elle est et à dire aux autres, à dire à la société, «aimez-vous comme vous êtes».

Le soutien des organismes communautaires

La prise de parole de Kloé a aussi été rendue possible par le mouvement de soutien dont elle a pu bénéficier de la part d’organismes qui œuvrent pour la défense des droits LGBTQ+ au Québec.

C’est le cas notamment de Claude Amiot, présidente de l’organisme Entraide Trans Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le cas comme celui de Kloé, il y en a partout au Québec. Ce n’est pas un phénomène régional. Ce n’est malheureusement pas un phénomène unique. Ce qui est unique c’est le courage de Kloé», s’enthousiasme-t-elle aujourd’hui.

• À lire aussi: Voici pourquoi les enjeux trans sont toujours importants en 2022

Pour Mme Amiot, la réalité des jeunes de la communauté LGBTQ+, qu’importe où ils vivent, est avant tout liée à leur environnement.

«D’abord, ça prend l’appui des parents, c’est le plus important, à Alma comme à Gatineau ou Montréal. La seule différence en région, c’est qu’il manque d’endroits pour sortir, pour se rencontrer. Il manque un peu de safe spaces», résume-t-elle.

Il faut rappeler que l’histoire de Kloé n’est malheureusement pas un cas isolé. Selon les données de l'Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2020, 66 % des jeunes de la diversité sexuelle et de genre ont été victimes d'intimidation au cours de l'année précédente.