«Ça a l’air d’un scrotum»: les internautes ridiculisent le manteau laid (et hors de prix) de Kendall Jenner

La quatrième soeur de la famille recomposée Kardashian-Jenner a un étrange manteau.

Récemment de passage dans un endroit où l’hiver est déjà arrivé, (peut-être Aspen au Colorado, là où les soeurs du clan ont leurs habitudes), Kendall Jenner a choisi de se tenir au chaud grâce à un magnifique manteau de marque Loewe.

Instagram Kendall Jenner

Le parka de prestige de celle qui s’est promenée sans pantalon il y a quelques semaines coûte la modique somme de sept mille sept cent cinquante dollars américains (7750 USD).

À ce prix-là, on pourrait s'attendre à ce que le vêtement hivernal soit minimalement beau.

Or, il n’en est rien, comme vous pouvez le voir sur les photos que la principale intéressée a publiées sur Instagram.



Dans les commentaires sous la publication, de nombreux usagers d’Instagram ont fait le même constat: «Ça a l’air d’un scrotum».

Dans les faits, ils utilisaient plutôt le mot anglais «ballsack» que l’on pourrait traduire plus exactement par «poche», mais pour plus de précision, nous, on a choisi de traduire par «scrotum».

Capture d'écran / Instagram Kendall Jenner

À défaut d’être beau, on espère au moins qu’il est chaud, ce qui est loin d’être assuré.

