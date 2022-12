Dans l'univers musical de David Beaucage

Partager







Alors qu’il produit lui-même ses spectacles de rodage intitulés Essais/erreurs, David Beaucage travaille sur 1000 et un projets en parallèle.

Non seulement il est mélomane, mais il avoue que la musique a été sa porte d’entrée en humour. C’est sans doute pourquoi elle l’accompagne encore partout.

À partir de quand as-tu commencé à intégrer de la musique à ton humour?

Quand j’étais en secondaire 5, on avait un talent show. Notre directeur du deuxième cycle prenait sa retraite. J’avais eu une idée de chanson. Mes amis m’ont dit «Il faut que tu la fasses au show!» Il s’appelait Denis le monsieur. La toune s’appelait Sweet Denis. C’était vraiment un genre de roast. Ça a été mon premier vrai numéro d’humour à vie.

La musique a été ma porte d’entrée pour l’humour. Même que mon numéro d’audition à l’École de l’humour, je faisais des liners mais je jouais de la guitare en background. Un peu à la Zach Galifianakis qui jouait du piano en faisant des jokes.

Tu parles souvent de ton père quand tu participes à des podcasts. Qu’est-ce qu’il écoutait comme musique?

Mon père écoutait de la pop, du rock, du blues, du jazz. Fan fini d’opéra, de classique en passant par le country. Il était féru des Beatles. Il a vu Led Zep au Forum. Il a vu Elton John en Angleterre. Il a vu David Bowie en show deux fois. Il a acheté le dernier CD d'Alan Jackson et il adore Taylor Swift aussi!

À quel âge as-tu commencé à jouer de la guitare?

En secondaire 2. Ma mère m’avait dit: «Je pense qu’il y a une guitare dans le garage.» Mes parents ont sorti une guitare avec des cordes pétées d’une boîte en carton. J’avais des cours de guitare le midi. Mon prof s’appelait David Bussières, du duo Alfa Rococo. Il m’a montré quatre accords et m’a dit «Ça c’est I lost my baby. Pratique ça et on se revoit la semaine prochaine.»

Est-ce que tu as déjà pensé faire des chansons dites «sérieuses»?

Jamais. Je réalise à quel point le comique a toujours été le but ultime. Je ne me considère pas comme un bon musicien.

Avec quel humoriste tu t’entends le mieux musicalement?

Pierre-Yves Roy-Desmarais. On s’est souvent aidé sur nos chansons respectives. On a un peu les mêmes influences. Avec Pierre-Yves, c’est tout ce qui est Tame Impala, Weezer, Malajube...

C’était quoi la toune de ton premier walk-in pour entrer en scène quand tu as commencé?

Charles Pellerin m’a dit: «Ton walk-in, c’était The Bad Touch de Bloodhound Gang.» J’avais oublié ça! Mais je me souviens que pour les shows de l’école, c’était Safety Dance.

Le meilleur concert de ta vie?

Cette année je suis allé à Los Angeles pour le Netflix Is A Joke Fest avec deux amis. Un des albums que j’ai le plus écouté ces dernières années, c’est l’album de HAIM, Women in Music Pt. III. Et là je vois qu’elles jouent au Hollywood Bowl pendant qu’on va être à Los Angeles. C’est un lieu mythique. J’avais un album live des Doors au Hollywood Bowl. Les Beatles ont joué là! C’était hallucinant. En plus, en première partie, c’était Waxahatchee.

Ta trame sonore préférée ?

Juno. C’est très lo-fi indie mais en même temps il y avait The Kinks. Aussi, O Brother, Where Art Thou? des frères Coen. J’ai beaucoup écouté aussi la trame sonore de Django. Rushmore de Wes Anderson, Team America, Sing Street. Et le film qui m’a le plus marqué dans ma vie, The Big Lebowski. Il y a du Bob Dylan, du Kenny Rogers.

Ton album de chansons humoristiques préféré?

La personne qui m’a contaminé enfant, c’est François Pérusse. Après ça, ce qui m’a le plus influencé, c’est beaucoup Bo Burnham.

J’ai beaucoup aimé aussi The Lonely Island. C’est des gars de Saturday Night Live qui faisaient des tounes comme I’m on a boat. Flight of the Conchords aussi. Les Denis Drolet aussi, mine de rien, leurs tounes ont été leur porte d’entrée pour le grand public.

Tu as beaucoup voyagé. Est-ce qu’il y a des chansons que tu associes à des souvenirs de voyages?

J’ai habité à Vancouver à l’été 2008. C’est l’été où Vampire Weekend a sorti son premier album. Quand cet album-là part, j’ai 19 ans et je suis à Vancouver. Il y avait aussi un band de l’époque qui s’appelait Tokyo Police Club.

J’ai fait un voyage en Europe avec mes amis en 2009. J’étais pris à Budapest parce qu’on avait manqué notre train. On est revenus dans une auberge de jeunesse. C’était le premier album de Bon Iver en loop.

Je suis allé voir mes parents plusieurs fois en Arabie Saoudite pour Noël. C’était drôle que l’année où Michael Bublé avait sorti son album de Noël, on l’écoutait en Arabie Saoudite. Ou célébrer une fête chrétienne au coeur de l’islam avec l’album de Noël de Taylor Swift.

Un artiste que tu ne manques jamais quand il vient à Montréal?

La réponse numéro 1 aurait été Malajube, mais ça n’existe plus. Quand j’avais 16-17 ans, j’étais en Gaspésie un été parce que mon père vient de là. Malajube faisaient une série de trois shows aux Francofolies. J’avais fait l’aller-retour New Richmond-Montréal en train pour voir le show acoustique. J’étais retourné en Gaspésie le lendemain.

Sinon, Bo Burnham. Il a écrit des poèmes. Il a fait des films. Peu importe ce qu’il fait, je vais aller le voir.

Ta chanson ou ton album de Noël préféré?

J’en ai fait une qui s’appelle Noël, Noël. Sinon, un album de Noël que j’ai découvert est celui des Beach Boys. C’est vraiment cool! Complètement surf. Au lieu de parler du soleil et de la plage, ils parlent du Père Noël.

Pour connaître ses dates des spectacles, visitez la page Facebook de David Beaucage.

Écoutez sa liste de lecture :

