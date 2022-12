Pour un Noël vert, voici les emballages cadeaux à privilégier

Partager







Quand vos achats des Fêtes sont complétés, l’heure est à l’emballage. Heureusement, il existe des façons pour que vos emballages cadeaux reflètent vos valeurs environnementales. Voici un guide pour vous permettre de faire les meilleurs choix, mais aussi pour savoir comment en disposer une fois les cadeaux déballés.

D’abord, une règle d’or à respecter: évitez le suremballage. Mettre une bouteille de vin – ou tout autre objet – dans une boîte que l’on recouvre de papier cadeau et que l’on place ensuite dans un sac orné de papier de soie, c’est un peu exagéré. L’une ou l’autre de ces options fait amplement l’affaire!

Pour vous assurer un emballage des plus verts, rappelez-vous des fameux 3RV : réduire, réemployer, recycler et valoriser. Si on réduit en s’assurant de ne pas suremballer nos cadeaux, on peut aussi les réemployer.

Habilement plié et noué, n’importe quel tissu dont vous ne vous servez plus peut devenir un emballage unique. C’est ce qu’on appelle un furoshiki, une technique traditionnelle japonaise d’emballage cadeau. La coutume veut que la personne qui reçoit le cadeau redonne le furoshiki à celui ou celle qui lui a offert. Mais rien n’empêche le destinataire de le garder pour l’utiliser pour soi-même – c’est comme un cadeau bonus! – ou encore pour emballer un autre cadeau.

Le papier journal – un hebdo 24 heures que vous auriez conservé, par exemple! – ou les pages de magazines sont d’autres alternatives répondant au principe de réemploi.

Mais si vous êtes plutôt du type emballage traditionnel, voici quelques conseils :

Optez pour du vrai papier, celui qui se déchire facilement. Évitez les papiers d’emballage qui sont métallisés ou plastifiés. Les plus artistiques d’entre vous pourriez aussi choisir du papier kraft vierge et dessiner pour le rendre plus festif.

Pour les sacs cadeaux, privilégiez ceux faits en papier ou en carton monomatière. Choisissez les sacs dont la poignée est faite de la même matière que le sac.

En ce qui concerne le papier de soie, choisissez toujours un papier fait à 100% de cette matière. Restez loin du papier de soie orné d’éléments décoratifs en plastique, comme des petites étoiles ou des sapins.

Une fois déballés

Après le plaisir de déballer ses cadeaux vient la corvée de ménage. Pour chaque emballage, la question se pose: est-ce que ça va au bac de récupération ou à la poubelle?

Bonne nouvelle: le papier d’emballage qui se déchire facilement et qui n’est pas métallisé ou plastifié, le papier journal ou de magazine, le sac cadeau monomatière et le papier de soie exempt d’éléments décoratifs en plastique, ça va au bac de récup.

Qu’en est-il des choux et des rubans? Même s’ils sont composés de plastique, ils ne sont pas récupérables ni recyclables comme on ne peut pas identifier le type de plastique. D’ailleurs, il faut savoir que les choux et les rubans n’ont pas été conçus pour être recyclés, donc il y a peu de débouchés pour ceux-ci.

Dans cette optique, le principe de réemploi s’applique aussi. Conservez vos choux et vos rubans et réutilisez-les au maximum, car en fin de vie il faut les mettre à la poubelle.

Ces quelques trucs bien simples contribueront à rendre votre Noël plus vert, même si, au fond, notre Noël, on l’aime blanc.

Tricentris est un centre de tri qui dessert 234 municipalités du Québec. Grâce à ses articles informatifs, cette coop nous aide à orienter nos choix de consommation en fonction de ce qui est recyclable et à ainsi réduire notre impact sur l'environnement.

