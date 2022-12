Quand on se compare, on se console: ces 5 pays ont des taux d'inflation dans les trois chiffres

Partager







Inflation est à coup sûr l’un des mots de l’année. À l’heure actuelle, cinq pays sont aux prises avec des taux d’inflation qui dépassent les 100%. Plusieurs pays européens connaissent aussi des flambées. Petit tour du monde de l’inflation.

Au Canada, on passera les Fêtes avec un taux légèrement sous la barre des 7% (6,9%). C'est un peu mieux qu'aux États-Unis (7,7%) et dans les mêmes eaux qu'en France (6,2%), en Espagne (7,3%), en Australie (7,3%) ou en Norvège (7,5%).

La majorité des économistes considèrent qu’une inflation saine devrait se situer autour de 2% et les meilleurs élèves sont actuellement le Japon (3,7%) ou la Chine (2,1%).

De l’autre côté du spectre, certains pays connaissent une inflation totalement incontrôlée, selon les données compilées par le site tradingeconomics.com.

269% au Zimbabwe

Aujourd’hui, dans le monde, cinq pays sont ainsi aux prises avec une inflation à trois chiffres. Il s'agit du Zimbabwe (269 %, c’est le taux d'inflation le plus élevé au monde), du Liban (162 %), du Venezuela (156 %), de la Syrie (139 %) et du Soudan (103 %).

Au Zimbabwe par exemple, on a observé un taux d’inflation moyen de 686,4% entre 1980 et 2021. Sur toute cette période, on note une hausse des prix de 345 814 511 410,02%. C’est ainsi dire qu’un article qui coûtait 100$ en 1980 coûtait 345 814 511 510,02$ au début de l’année.

La situation oblige la banque centrale du pays a imprimer toujours plus de billets avec une plus grande valeur. L’hyperinflation est à ce point systémique qu’il existe même des billets allant jusqu’à 100,000,000,000,000 (100 000 milliards, oui) de dollars zimbabwéens!

Wikipédia Un billet de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens

Pas de quoi faire de vous des milliardaires cependant : ce billet s’échangeait 30 $ US au marché noir dans les années 2010; il est aujourd’hui en vente sur Amazon à moins de 500 $ US .

Suivent dans le classement des pays où l’inflation atteint ou se maintient à un niveau inquiétant : l'Argentine (88%), la Turquie (85,5%), le Sri Lanka (66%), l'Iran (52,2%) et le Suriname (41,4%).

Avec une inflation supérieure à 30 %, Haïti arrive au 17e rang mondial, proche de son voisin cubain (37,2%)

Plus de 26% en Ukraine, la Russie évite le pire

En Europe, l’inflation est généralement maîtrisée sous la barre des 12% (11,1% au Royaume-Uni, 10,4% en Allemagne, 11,8% en Italie).

En raison du conflit qui l’oppose à la Russie, l’économie de l’Ukraine est fortement impactée et l’inflation demeure problématique (26,6%). Dans une autre mesure, c’est aussi le cas en Pologne (17,9%) et dans les autres pays d’Europe de l’Est (taux d’inflation compris entre 15 et 20%).

Dans ces pays, l’envolée du prix des hydrocarbures demeure problématique et affecte largement le pouvoir d'achat.

L'inflation est en revanche sous contrôle en Russie qui limite la casse (12,6%).

