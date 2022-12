Quelles sont les chances de mourir de la rage au Québec, comme dans STAT?

Partager







Est-ce qu’il y a de vrais risques de mourir de la rage au Québec, comme le personnage de la femme enceinte dans STAT, la série de Radio-Canada? Une urgentologue répond à nos questions.

• À lire aussi: Le personnage de Ludivine Reding inconscient dans STAT: c’est quoi, la naloxone, l’antidote aux surdoses d’opioïdes?

• À lire aussi: 7 faits à savoir sur le syndrome de Münchhausen, dont est atteint un des personnages de la série STAT

D'abord, qu’est-ce que la rage?

La rage est une infection virale transmise par les animaux qui cause notamment une inflammation du cerveau et qui se propage jusqu’à la moelle épinière par le système nerveux.

Ce sont principalement les morsures d’animaux sauvages qui sont à risque d’être infectieuses, explique la Dre Caroline Hosatte-Ducassy, urgentologue au CISSS de la Montérégie-Centre et membre du CA de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec (ASMUQ). Nos animaux domestiques sont en effet généralement vaccinés contre la rage.

AFP

Quoi faire si on craint de contracter la rage?

Si vous êtes en contact avec une chauve-souris, l’un des plus grands vecteurs de transmission, il faut absolument aller consulter, «même s’il n’y a pas de traces apparentes de morsures», insiste la médecin.

À l'hôpital, si on juge que le risque est suffisamment important de contracter le virus, une solution d’immunoglobuline — qui contient une grande quantité d’anticorps — sera injectée au patient pour combattre le virus, explique Dre Hosatte-Ducassy. Le patient recevra ensuite cinq doses du vaccin contre la rage, sur une période d'un mois.

La médecin insiste d’ailleurs: la vaccination se passe généralement bien − contrairement à la patiente dans STAT qui est allergique au vaccin.

«Je ne veux pas que les gens commencent à paniquer et à avoir peur de recevoir ce vaccin-là. C’est super rare, des réactions allergiques comme ça», précise-t-elle.

Quels sont les principaux symptômes?

Les principaux symptômes de la rage sont la fièvre et les frissons, la fatigue, les malaises, l’insomnie et l’irritabilité.

Ces symptômes peuvent apparaître jusqu’à 10 jours avant le début des symptômes neurologiques, selon le site web du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Parmi les principaux symptômes neurologiques, on compte la confusion, les hallucinations, l’agitation et l’agressivité. Certains patients pourraient aussi développer, comme dans STAT, une peur de l’eau (hydrophobie) et du vent (aérophobie).

« Je vous préviens, les symptômes risquent d'être assez impressionnants. Le système neurologique va commencer à être affecté. On reste calme, notre but, c'est de soulager sa souffrance du mieux qu'on peut... » - Emmanuelle. #STAT #ICISTAT @trudeau_michel @baroblik @glesperance pic.twitter.com/8tJrysLseT — ICIStat (@IciStat) December 15, 2022

Peut-on guérir de la rage?

Le virus n’est pas nécessairement mortel s’il est traité à temps, rappelle Dre Hosatte-Ducassy.

Lorsque les premiers symptômes apparaissent, c’est une mort assurée. Il n’y a pas de traitement possible.

À quand remonte le dernier cas mortel de rage au Québec?

Selon le MSSS, le dernier cas de rage au Québec remonte à octobre 2000. Un enfant était mort de la rage après avoir été mordu par une chauve-souris.

Depuis 2000, trois autres cas ont été rapportés au Canada, deux en Colombie-Britannique (2003 et 2019) et un en Alberta (2007).

La rage fait 55 000 morts dans le monde chaque année, principalement dans les zones rurales d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique.

À VOIR AUSSI